به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با ابراز رضایت از سفر اخیر خود به تهران، از روابط نزدیکش با ایران، آمریکا و انگلیس سخن گفت و با انتقاد از نقش واشنگتن در عدم حل اختلافات سیاسی اقلیم کردستان تأکید کرد که اگر آمریکا کمکی به حل بحران نمی‌کند، بهتر است از دور نظاره‌گر باشد.

بافل جلال طالبانی در مراسم افتتاحیه مجمع راهبردی سلیمانیه با اشاره به روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود گفت که با ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها روابط دوستانه و نزدیکی دارد.

او سفر اخیر خود به تهران را بسیار خوب توصیف کرد و درباره نقش آمریکا در حل اختلافات سیاسی اقلیم کردستان عراق گفت: اگر آمریکا برای یافتن راه‌حل به ما کمک نمی‌کند، بهتر است از دور نظاره‌گر باشد. طالبانی همچنین درباره حمله به میدان گازی کورمور در منطقه چمچمال سلیمانیه اظهار داشت که هنوز برای مشخص کردن عاملان این حمله زود است و طرف ایرانی به او اطمینان داده که در این حمله نقشی نداشته است.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان خواستار انجام تحقیقات جدی و دقیق برای شناسایی عاملان حمله به کورمور شد و ابراز اطمینان کرد که دولت على الزیدی نخست وزیر عراق توانایی انجام تحقیقات و روشن کردن حقیقت را دارد. بافل طالبانی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد شدید از حوادث اخیر مجلس کردستان عراق، این رویداد‌ها را فروپاشی سیاسی توصیف کرد و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی را مسئول آن دانست.

او گفت: آنچه در مجلس رخ داد همه راه‌های دستیابی به توافق را بست و بحران‌های سیاسی را پیچیده‌تر کرد.

طالبانی با تأکید بر اینکه تبدیل مجلس به میدان جنگ پذیرفتنی نیست افزود که نمی‌توان از این حوادث چشم‌پوشی کرد و خشونت راه‌حل اختلافات سیاسی نیست. رئیس اتحادیه میهنی کردستان همچنین با اشاره به اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم گفت که کردستان عراق همچنان با مشکل وجود دو اداره و دو ساختار حکمرانی روبه‌رو است.

او افزود که هدف از دیدار با حزب دموکرات کردستان صرفاً برگزاری یک نشست و گرفتن عکسی مشترک بود، اما برخی افراد حتی در مسیر تحقق این هدف نیز مانع‌تراشی کردند.

طالبانی تأکید کرد که گروه کوچکی در درون حزب دموکرات کردستان وجود دارد که حاضر به پذیرش هیچ پیشنهادی نیست و مشکلات داخلی اقلیم باید از راه گفت‌و‌گو و تفاهم سیاسی حل شود. گفتنى است، اختلافات سیاسی میان اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، پس از برگزاری نشست مجلس کردستان عراق در چهارم نوامبر ماه جارى به اوج رسید. این نشست پس از نزدیک به دو سال وقفه و بدون مشارکت رسمی اتحادیه میهنی، با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ نماینده مجلس برگزار شد و طی آن اعضای هیئت‌رئیسه مجلس انتخاب شدند.

اتحادیه میهنی که مشروعیت این نشست را زیر سؤال برده بود، اعلام کرد نتایج آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بافل طالبانی نیز روز پنجم نوامبر، در واکنش به این اقدام، خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم کردستان عراق را اعلام کرد و دولت تحت رهبری حزب دموکرات را ناکارآمد خواند. وی همچنین هشدار داد که اگر حزب دموکرات به رهبرى مسعود بارزانى بدون توافق سیاسی برای تشکیل نهاد‌های حکومتی و انتصاب مقام‌های ارشد اقدام کند، اتحادیه میهنی نیز دست به اقدامات مشابه خواهد زد.

ریشه این اختلافات به انتخابات مجلس کردستان عراق در اکتبر ۲۰۲۴ و ناکامی دو حزب در دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولت جدید و تقسیم مقام‌های کلیدی بازمی‌گردد. در آن انتخابات حزب دموکرات ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی به دست آوردند، اما اختلاف بر سر تقسیم قدرت مانع تشکیل دولت جدید شد.