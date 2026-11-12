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همزمان با سیوچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بهنشر کتابهای خود را با تخفیف های ۲۰ و ۲۵ درصدی عرضه می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این انتشارات به مناسبت هفته کتاب و با هدف تسهیل دسترسی علاقهمندان به کتاب، آثار منتشرشده خود را در حوزههای کودک و نوجوان، داستان و رمان، قرآن و ادعیه تا ۲۵ درصد تخفیف عرضه میکند.
این تخفیف ها در ۲۰ فروشگاه بهنشر در سراسر کشور اعمال میشود.
فروشگاه های کتاب به نشر ، شامل ۱۸ شعبه در مشهد، بیرجند و تهران است که علاوه بر آثار انتشارات بهنشر و دیگر مجموعههای وابسته به آستان قدس رضوی، کتابهای پرفروش ناشران سراسر کشور و محصولات فرهنگی را نیز عرضه میکنند.
علاقهمندان برای خرید حضوری میتوانند به فروشگاههای بهنشر مراجعه کنند.
امکان خرید غیرحضوری و برخط نیز از طریق فروشگاه اینترنتی به نشر ، به نشانی behnashr.ir فراهم شده است.