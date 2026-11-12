به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رویداد پیشگامان رهایی با هدف بررسی و ارائه راه مناسب برای حل مسائل و مشکلات پیش روی استان با حضور جمعی از دانشجویان در دانشگاه قم برگزار شد.

محمدعلی حسن‌زاده مسئول بسیج دانشجویی استان با اشاره به حضور دانشجویان رشته‌های مختلف در قالب کارگروه‌های تعلیم و تربیت، اقتصاد، هنر و رسانه، صنعت، حقوق و فناوری دیجیتال، صنعت و معدن برای بررسی مسائل روز استان گفت: تشکیل هسته‌های تخصصی با نگاه مسئله محور برای ساختن فردایی بهتر و ارائه راهکار‌های مناسب برای عبور از چالش‌ها از دیگر برنامه‌های این رویداد در طول سال خواهد بود.