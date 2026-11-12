مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف سازمان امور اراضی کشور از امکان ثبت درخواست مستقیم کشاورزان برای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی و باغات از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد ثنایی با اعلام این خبر گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و باغات با هر میزان مساحت فراهم شده است.

وی افزود: کشاورزان علاوه بر برنامه‌های اجرایی سازمان امور اراضی کشور، می‌توانند شخصاً درخواست صدور سند مالکیت خود را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت کنند.

ثنایی درباره مراحل ثبت درخواست اظهار داشت: متقاضیان ابتدا باید با مراجعه به کارشناسان نقشه‌برداری واجد صلاحیت، نقشه دقیق ملک را با مختصات جغرافیایی UTM تهیه و مدارک مالکیت و تصرفات قانونی خود از جمله قولنامه، مبایعه‌نامه، نسق زراعی و سایر مستندات مرتبط را آماده کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان پس از آماده‌سازی مدارک باید به سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir مراجعه و اطلاعات خود و ملک را ثبت و نقشه و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند.

مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: پس از تکمیل ثبت‌نام الکترونیکی، فرم درخواست و تصاویر برابر با اصل مدارک باید مطابق دستورالعمل سامانه، از طریق پست سفارشی به واحد ثبتی محل وقوع ملک ارسال شود.

به گفته ثنایی، پرونده پس از دریافت مدارک در واحد ثبتی بررسی و در صورت تکمیل مستندات به هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ارجاع می‌شود. در این مرحله، سوابق ثبتی، مدارک مالکیت، وضعیت تصرفات و سایر شرایط قانونی ملک بررسی و در صورت نیاز، کارشناسی و بازدید از محل انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از احراز شرایط قانونی، رأی هیأت صادر و آگهی‌های قانونی منتشر می‌شود تا اشخاص ذی‌نفع در مهلت مقرر اعتراض خود را ثبت کنند. در نهایت، در صورت طی مراحل قانونی، سپری شدن مهلت اعتراض و نبود اعتراض مؤثر، سند مالکیت رسمی و حدنگار ملک به نام متقاضی صادر خواهد شد.

ثنایی در پایان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی، نواقص احتمالی مدارک و مراحل ثبتی از طریق شماره تلفن همراه ثبت‌شده در سامانه انجام می‌شود؛ بنابراین متقاضیان باید اطلاعات تماس خود را به‌درستی درج و پیامک‌های ارسالی را پیگیری کنند.



