دهقان با تأکید بر اهمیت سرشماری ۱۴۰۵، مشارکت شهروندان در ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی را عامل مؤثر در برنامه‌ریزی و بهره‌مندی شهرستان‌ها از اعتبارات و امکانات دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، مدیرکل برنامه و بودجه استان یزد، با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، آمار دقیق جمعیتی را زیربنای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، توزیع امکانات و تخصیص اعتبارات دانست و از شهروندان خواست در اجرای این طرح ملی مشارکت فعال داشته باشند.

دهقان با بیان اینکه سرشماری امسال با شیوه‌ای متفاوت و در دو بخش در حال اجراست، اظهار داشت: در بخش نخست، مأموران آمارگیر با مراجعه به تعدادی از خانوارها، اطلاعاتی در زمینه اشتغال و بیکاری، وضعیت ساختمان، مصرف انرژی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار‌ها جمع‌آوری می‌کنند که نتایج آن برای برآورد وضعیت کل شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل برنامه و بودجه استان یزد با تأکید بر ضرورت همکاری خانوار‌ها با مأموران آمارگیر افزود: تکمیل این مرحله در بازه زمانی محدودی انجام می‌شود و همراهی مردم در ارائه اطلاعات دقیق، نقش مهمی در دستیابی به نتایج معتبر آماری دارد.

دهقان بخش دیگر سرشماری را مربوط به تعیین تکلیف وضعیت افرادی دانست که میان کد ملی، کد پستی و محل سکونت آنان مغایرت وجود دارد و گفت: برای این افراد پیامکی از سوی مرکز آمار ایران ارسال شده است تا با مراجعه به سامانه «دولت من» و ثبت اطلاعات موردنیاز، محل سکونت خود را مشخص و تأیید کنند.

وی با اشاره به تأثیر اطلاعات جمعیتی در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع خاطرنشان کرد: حتی ثبت‌نشدن جمعیت یک نفر نیز می‌تواند در محاسبات جمعیتی و سهم شهرستان از اعتبارات، ارزش افزوده و امکانات اثرگذار باشد؛ بنابراین افرادی که پیامک مرکز آمار را دریافت کرده‌اند، باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیرکل برنامه و بودجه استان یزد همچنین با تأکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات سرشماری تصریح کرد: اطلاعات خانوار‌ها صرفاً برای اهداف آماری و برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبنایی برای قطع بیمه، دریافت مالیات یا ایجاد محدودیت برای شهروندان نخواهد بود.

دهقان در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت مسئولانه در این طرح ملی تأکید کرد: ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی، زمینه شناخت بهتر ظرفیت‌ها و نیاز‌های مناطق مختلف و برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه و ارتقای سطح خدمات و امکانات در شهرستان‌ها را فراهم می‌کند.