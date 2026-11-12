به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی جهانی U.S. News & World Report در سال ۲۰۲۶–۲۰۲۷، موفق به کسب رتبه ۴۹۵ جهانی در حوزه موضوعی پزشکی بالینی (Clinical Medicine) شد و در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار گرفت.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در رتبه‌بندی کلی دانشگاه‌های جهان، با کسب رتبه ۱۲۵۰ و امتیاز ۳۳٫۳، نسبت به دوره گذشته که در جایگاه ۱۸۲۶ قرار داشت، ۵۷۶ پله ارتقا یافته است. بر اساس نتایج این رتبه‌بندی، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در میان دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این نظام ارزیابی نیز رتبه ۲۸ را به خود اختصاص داده است.

U.S. News & World Report از نظام‌های شناخته‌شده ارزیابی دانشگاه‌های جهان است که عملکرد علمی و پژوهشی مؤسسات آموزش عالی را بر اساس شاخص‌هایی همچون اعتبار پژوهشی، تولیدات علمی، میزان استنادات، مقالات پراستناد و همکاری‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کند. داده‌های این رتبه‌بندی عمدتاً از پایگاه‌های Web of Science و InCites مؤسسه Clarivate استخراج می‌شود.

علی رشیدی‌پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت : قرار گرفتن دانشگاه در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان در حوزه پزشکی بالینی و ارتقای ۵۷۶ پله‌ای جایگاه جهانی آن در رتبه‌بندی کلی، دستاوردی ارزشمند و حاصل تلاش، تعهد و مشارکت مجموعه خانواده بزرگ دانشگاه است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی تصریح کرد: هدف ما صرفاً دستیابی به رتبه‌های برتر نیست، بلکه ارتقای کیفیت پژوهش‌ها، توسعه تحقیقات اثرگذار و مسئله‌محور، تقویت مرجعیت علمی و تبدیل دستاورد‌های پژوهشی به راهکار‌هایی مؤثر برای ارتقای سلامت جامعه است.