دادستان مرکز خوزستان در بازدید از مرکز مراقبت الکترونیک زندان‌های استان (زندان سما)، بیش از ۲۰ پرونده را بررسی و با پیشنهاد آزادی مشروط ۴ مددجو جهت ارسال به دادگاه و مرخصی ۵ نفر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه نوروزی معاون اجرای احکام دادستان مرکز استان، هاشم نیا مدیرکل زندان‌های خوزستان و معاونین وی و حجت الاسلام صیاد قاضی ناظر بر زندان‌ها، از مرکز مراقبت الکترونیک زندان‌های استان (زندان سما) بازدید کرد و روند پایش و مراقبت از زندانیان تحت پوشش پابند الکترونیک را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

در جریان این بازدید، دادستان مرکز خوزستان بیش از ۲۰ پرونده قضایی مربوط به زندانیان تحت پوشش این مرکز را در شورای طبقه‌بندی زندان مورد بررسی قرار داد که در نتیجه، با پیشنهاد آزادی مشروط ۴ نفر جهت ارسال به دادگاه موافقت و به ۵ نفر از مددجویان نیز مرخصی اعطا شد.

خلفیان در این بازدید با تأکید بر استمرار و هدفمندی پایش زندانیان اظهار داشت: زندانیان باید به طور مداوم رصد و آنالیز شوند و پرونده‌های قضایی آنان سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی افزود: شناسایی افرادی که حائز شرایط ارفاقات قانونی هستند و پیگیری حقوق آنان، از ارکان اصلی کاهش جمعیت کیفری است.

در ادامه هاشم نیا مدیرکل زندان‌های خوزستان ضمن قدردانی از حمایت‌های مؤثر مجموعه دادستانی مرکز استان، گزارشی جامع از عملکرد این اداره‌کل و دستاورد‌های مرکز مراقبت الکترونیک ارائه داد.