به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بازرگانی پاکستان در گزارشی از کاهش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری صادرات این کشور طی ۱۳ ماه گذشته در پی تنش ها با افغانستان خبر داد و اعلام کرد: درآمد ترانزیتی پاکستان نیز در این مدت ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، بر اساس اسناد وزارت بازرگانی پاکستان، از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، محدودیت ها و اختلال در گذرگاه های تجاری با افغانستان، بر صادرات و درآمدهای ترانزیتی پاکستان تاثیر گذاشته است.این اسناد نشان می دهد صادرات پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی از مسیر کریدور ایران افزایش محدودی داشته و از ۳۸۰ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۳۹۲ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ رسیده است.

با این حال، افزایش هزینه و زمان حمل ونقل از مسیرهای جایگزین، بخش هایی مانند صادرات گوشت و محصولات دارویی پاکستان را با مشکل مواجه کرده است.بر اساس این گزارش، کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه تجارت خود به سمت کریدور میانی با محوریت ترکیه گرایش پیدا کرده اند؛ در مقابل، افغانستان بخشی از مبادلات تجاری و ترانزیتی خود را به مسیرهای ایران و گرجستان منتقل کرده است.

اسناد وزارت بازرگانی پاکستان همچنین حاکی است افغانستان در چارچوب تغییر مسیرهای تجاری خود، سهم پاکستان را در مبادلات خارجی و ترانزیت کاهش داده و همکاری تجاری با ایران، کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه ازبکستان و قزاقستان، و همچنین هند، چین و امارات متحده عربی را گسترش داده است.در این گزارش آمده است که محدودیت های اعمال شده بر حمل ونقل دریایی روسیه نیز موجب شده بود بخشی از تجارت این کشور از مسیرهای زمینی انجام شود که این روند نیز اکنون تحت تاثیر تحولات منطقه ای قرار گرفته است.

پاکستان در اکتبر ۲۰۲۵ و در پی نگرانی های امنیتی، گذرگاه های مرزی طورخم و چمن را برای فعالیت های تجاری به مدت نامحدود مسدود کرد؛ اقدامی که به اختلال در تجارت دوجانبه و ترانزیت کالا میان پاکستان، افغانستان و کشورهای منطقه منجر شد.