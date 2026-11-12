

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

*یکشنبه ۲۴ آبان

دایم پناه مشهد – گهر زمین سیرجان

محمدجواد احتشام – آرمین ابراهیمی – مهدی ابراهیمی – ارسلان میرزاده – محمود طحان

ناظر: سیدصدرالدین موسوی

پردیس شهید شیری قزوین – نگین تندیس قرچک

مجتبی بختیاریان – بهشاد پنجه زاده – علی اکبر ملک مجنی – مرتضی وفایی نژاد – میلاد محمدیان

ناظر: پژمان رضایی

پالایش نفت بندرعباس – شهرداری ساوه

ابراهیم مهرابی افشار – ستار کدوری – مهدی طاهری – میلاد سعیدی – جمال مرادبخش

ناظر: علیرضا یگانه

فولاد زرند ایرانیان – مس سونگون ورزقان

علی حفیظی – امیر باقری – ولی الله رضایی – علیرضا حسن زاده – یوسف رفیع زاده

ناظر: عباس دهقانپور

سن ایچ ساوه – دلسوختگان قم

فرزین صالح – مهدی کرد – رضا کیامنش – محمد نوروزی – محمدرضا فغانی

ناظر: ابراهیم مسیبی

پالایش نفت شازند – پالایش نفت اصفهان

مجید اکبری – احسان نعمتی – بهنام نبی پور – محسن لطفی زاده – محمد علی آقایی

ناظر: محمد فرجی

گیتی پسند اصفهان – فولاد هرمزگان

علی احمدی – محمد شرونی – محسن وحدانی – حمید محمدرضایی – مرتضی شریفلو

ناظر: محمودرضا نصیرلو