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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:
*یکشنبه ۲۴ آبان
دایم پناه مشهد – گهر زمین سیرجان
محمدجواد احتشام – آرمین ابراهیمی – مهدی ابراهیمی – ارسلان میرزاده – محمود طحان
ناظر: سیدصدرالدین موسوی
پردیس شهید شیری قزوین – نگین تندیس قرچک
مجتبی بختیاریان – بهشاد پنجه زاده – علی اکبر ملک مجنی – مرتضی وفایی نژاد – میلاد محمدیان
ناظر: پژمان رضایی
پالایش نفت بندرعباس – شهرداری ساوه
ابراهیم مهرابی افشار – ستار کدوری – مهدی طاهری – میلاد سعیدی – جمال مرادبخش
ناظر: علیرضا یگانه
فولاد زرند ایرانیان – مس سونگون ورزقان
علی حفیظی – امیر باقری – ولی الله رضایی – علیرضا حسن زاده – یوسف رفیع زاده
ناظر: عباس دهقانپور
سن ایچ ساوه – دلسوختگان قم
فرزین صالح – مهدی کرد – رضا کیامنش – محمد نوروزی – محمدرضا فغانی
ناظر: ابراهیم مسیبی
پالایش نفت شازند – پالایش نفت اصفهان
مجید اکبری – احسان نعمتی – بهنام نبی پور – محسن لطفی زاده – محمد علی آقایی
ناظر: محمد فرجی
گیتی پسند اصفهان – فولاد هرمزگان
علی احمدی – محمد شرونی – محسن وحدانی – حمید محمدرضایی – مرتضی شریفلو
ناظر: محمودرضا نصیرلو