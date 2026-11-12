مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بر ضرورت تقویت نظارت‌های علمی، رفع تداخل وظایف دستگاه‌ها، تسهیل فرآیند‌های تولید و صدور مجوز‌ها و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در نشست هم‌اندیشی با اعضای انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، با اشاره به حساسیت بهداشتی این صنعت به دلیل عرضه مستقیم محصولات نهایی به مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره ضوابط تولید، مواد اولیه و کیفیت فرآورده‌ها باید مبتنی بر شواهد علمی و پژوهش‌های معتبر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان صنعت و دستگاه‌های نظارتی گفت: نظارت‌ها باید متناسب با مسئولیت هر دستگاه و مراحل زنجیره تولید و عرضه انجام شود و از بازرسی‌های تکراری و موازی که موجب افزایش هزینه و اختلال در فرآیند تولید می‌شوند، پرهیز شود.

بهفر ورود مواد اولیه آلوده به چرخه تولید را غیرقابل‌قبول دانست و افزود: آلودگی مواد اولیه می‌تواند سلامت کل خط تولید و سایر محصولات را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره مواد اولیه مشکوک و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برای مدیریت مخاطرات ضروری است.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین بر ضرورت اعتبار علمی پژوهش‌های ارائه‌شده از سوی صنعت تأکید کرد و گفت: مطالعات مربوط به ارزش تغذیه‌ای و آثار سلامت‌محور محصولات باید از روش‌شناسی معتبر و نتایج قابل اتکا برخوردار باشند تا بتوان از آنها در تصمیم‌گیری‌های تخصصی استفاده کرد.

وی از ابلاغ دستورالعمل جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف تسریع بررسی و صدور مجوز مصرف مواد اولیه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، فرآیند نمونه‌برداری، بررسی آزمایشگاهی و اعلام نتیجه، در صورت نبود مشکل، باید حداکثر ظرف ۱۰ روز انجام شود.

بهفر همچنین از طراحی سامانه جدید صدور مجوز‌های تولید با ساختار پروانه مادر و مجوز‌های مرتبط با هر محصول خبر داد و افزود: تا زمان تکمیل سامانه، پروانه‌های صادرشده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی معتبر هستند و تولیدکنندگان می‌توانند امور مربوط به دریافت و تمدید مجوز‌های خود را از همین مسیر پیگیری کنند.

در این نشست بر استمرار تعامل میان انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی و سازمان غذا و دارو، اطلاع‌رسانی به‌موقع مسائل اجرایی و همکاری در تدوین راهکار‌های تخصصی با هدف حمایت از تولید و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان تأکید شد.