به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دانش‌آموزان و فرهنگیان دبیرستان دخترانه برکت عزآباد با استقبال گرم و باشکوه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، با آرمان‌های بلند شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس تجدید عهد کردند.

این دیدار معنوی، فرصتی برای یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های مردانی بود که با نثار جان خود، امنیت و عزت امروز میهن را رقم زدند.

شهید گمنام اگرچه نام و نشانی ندارد، اما نامش در دفتر پرافتخار ایران و یادش در قلب نسل‌های آینده جاودانه خواهد ماند.