پلیس اندونزی در پی درگیری با معترضان در شهر یوگیاکارتا، با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش، تجمع‌کنندگان را متفرق و ۱۵۴ نفر را بازداشت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، این درگیری‌ها شامگاه چهارشنبه و پس از برگزاری تظاهرات در چند شهر اندونزی در اعتراض به عملکرد اقتصادی دولت، نحوه مدیریت آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی و ثابت ماندن دستمزد‌ها روی داد.

بر اساس اعلام پلیس، حدود ۱۰۰مغترضان در نزدیکی ساختمان پارلمان محلی یوگیاکارتا تجمع کردند که منجر به درگیری با نیرو‌های امنیتی شد.

سخنگوی پلیس یوگیاکارتا شمار بازداشت‌شدگان را ۱۵۴ نفر اعلام کرد. رئیس پلیس ملی اندونزی نیز که صبح امروز از محل حادثه بازدید کرد، از آغاز تحقیقات برای بررسی احتمال سازمان‌دهی عمدی این اقدامات خبر داد.

پیش از این در همان روز، صد‌ها نفر در نزدیکی دفتر استاندار یوگیاکارتا در اعتراض به پایین بودن حداقل دستمزد‌ها تجمع کرده بودند.

در شهر سورابایا، دومین شهر بزرگ اندونزی نیز معترضان با اشاره به آتش‌سوزی‌های جنگلی و افزایش قیمت مواد غذایی، به خیابان‌ها آمدند.