رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حوادث ناشی از جنگ خسارت‌های قابل توجهی به کشور وارد کرد که بخشی از این خسارت‌ها به زیرساخت‌ها و اماکن عمومی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سید شمس‌الدین حسینی در بازدید از اماکن ورزشی شهرستان عباس‌آباد، با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به زیرساخت‌های کشور، از پیگیری تأمین اعتبار برای بازسازی مجموعه ورزشی و ساختمان اداره ورزش و جوانان این شهرستان خبر داد.

وی در جریان بازدید از اماکن ورزشی شهرستان عباس‌آباد که با حضور سید مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و کابلی فرماندار شهرستان انجام شد، اظهار کرد: حوادث ناشی از جنگ ۱۲ روزه در خردادماه سال گذشته و جنگ رمضان در اسفندماه، خسارت‌های قابل توجهی به کشور وارد کرد که بخشی از این خسارت‌ها به زیرساخت‌ها و اماکن عمومی اختصاص دارد.

وی با اشاره به آمادگی مجلس برای همکاری با دولت در زمینه تأمین منابع جبران خسارت‌ها افزود:

پس از وقوع جنگ رمضان، اعلام کردیم که مجلس آمادگی دارد در صورت ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه از سوی دولت، با قید فوریت آن را بررسی و رسیدگی کند؛ رئیس مجلس نیز بر آمادگی برای این اقدام تأکید داشت، اما دولت به دلایلی اصلاحیه بودجه را ارائه نکرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده دولت تلاش کرده است حدود ۱۵۰ همت منابع برای جبران خسارت‌ها تأمین کند که بخش قابل توجهی از این منابع به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده اختصاص خواهد یافت.

حسینی با اشاره به خسارت‌های واردشده به مجموعه‌های ورزشی غرب مازندران گفت: در این منطقه، مجموعه ورزشی شهرستان عباس‌آباد از جمله اماکن آسیب‌دیده بود که با همت مسئولان شهرستان، فرماندار و مشارکت خیران، سالن ورزشی و سالن کشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شد و دوباره در اختیار ورزشکاران قرار گرفت.

وی افزود: متأسفانه ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان عباس‌آباد نیز در جریان این حوادث به‌شدت آسیب دید و عملاً از بین رفت که بازسازی آن نیازمند پیگیری و تأمین اعتبار است.

نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در این بازدید اظهار کرد: پیش از این، گزارش خسارت‌ها و وضعیت مجموعه‌های ورزشی به وزارت ورزش ارائه شده بود و آقای دکتر هاشمی نیز با همکاری مدیران ورزش استان، گزارش مناسبی تهیه و ارسال کردند. امروز نیز با هدف بررسی میدانی شرایط و یافتن راهکار عملی برای بازسازی این مجموعه‌ها از نزدیک بازدید کردیم.

وی تأکید کرد: برای بازسازی ساختمان اداره ورزش و جوانان و تکمیل روند احیای اماکن آسیب‌دیده، راهکار‌های لازم را با همکاری وزارت ورزش، مدیران استانی و مسئولان شهرستان دنبال خواهیم کرد و ان‌شاءالله این مجموعه‌ها نیز هرچه زودتر بازسازی و احیا خواهند شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان عباس‌آباد تصریح کرد: خوشبختانه ورزش این شهرستان در سال‌های اخیر به شرایط بسیار خوبی رسیده و ورزشکاران عباس‌آبادی در رشته‌های مختلف افتخارات ارزشمندی کسب کرده‌اند.

حسینی با اشاره به حضور قهرمانان جوانان جهان در رشته کشتی موفقیت ورزشکاران این شهرستان در رشته تکواندو و راهیابی بازیکنان نوجوان عباس‌آبادی به تیم ملی فوتبال و فوتسال گفت: شهرستان عباس‌آباد همواره از مناطق مستعد ورزشی کشور بوده، اما نتایج و افتخارات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد استعداد‌های این شهرستان به‌خوبی شکوفا شده‌اند.

وی در پایان بر ضرورت حمایت از ورزشکاران توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تسریع در بازسازی اماکن آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت:

باید با تقویت امکانات ورزشی و حمایت از استعداد‌های جوان، زمینه تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران این شهرستان و حضور پررنگ‌تر آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.