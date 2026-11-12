سید مرتضی طباطبایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ضمن فراخوان داوطلبان برای اهدای خون در تهران گفت: به سبب برودت هوا و بارش‌های جوی و افزایش بیماری‌های عفونی مراجعه داوطلبان به مراکز اهدای خون کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: نیاز بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی به صورت مستمر ادامه دارد و اهدای خون باید مستمر باشد.

طباطبایی گفت: خون کامل پس از اهدا حدود ۳۵ روز قابل نگهداری است، اما برخی فرآورده‌های خونی همچون پلاکت تنها سه روز پس از اهدا قابل استفاده است و این موضوع نیاز مستمر به اهدای خون را مضاعف می‌کند.

مدیرکل انتقال خون تهران با اشاره به اینکه اهدای خون اهدای زندگیست گفت: بیماران تالاسمی به اهدای خون مستمر نیاز دارند و بسیاری از بیماران همچون کودکان مبتلا به سرطان به فرآورده‌های خونی همچون پلاکت به صورت مستمر نیازمندند.

سید مرتضی طباطبایی افزود: ۱۲ مرکز فعال انتقال خون در تهران هر روز از ساعت ۸ صبح آماده مراجعه داوطلبان و دریافت خون اهدایی هستند.

وی اضافه کرد: برخی از مراکز انتقال خون تا ساعت ۱۵ و برخی مراکز انتقال خون تهران همچون مرکز وصال تا ساعت ۲۰ آماده مراجعه داوطلبان برای اهدای خون هستند.

مدیر کل انتقال خون تهران گفت: داوطلبان پیش از مراجعه به مراکز اهدای خون از طریق سامانه انتقال خون استان تهران از ساعت کار و نشانی دقیق مراکز اطمینان پیدا کنند.