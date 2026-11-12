«مدرس وارسته»، روایت شاگردان از احوالات حاج شیخ هاشم قلعه‌ای قزوینی، «وداع آخر»، روایت تشییع رهبر شهید در عراق و «کارو»، روایت ایثار و عشق مادرانه، از شبکه‌های مستند و دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «مدرس وارسته» با نگاهی به زندگی و احوالات حاج شیخ هاشم قلعه‌ای قزوینی و روایت شاگردان وی از شخصیت و سیره این استاد، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند به شرح احوالات حاج شیخ هاشم قلعه‌ای قزوینی از زبان شاگردان وی می‌پردازد و روایتی از شخصیت و جایگاه این استاد ارائه می‌کند.

«مدرس وارسته» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فریدون عمویی، ساعت ۱۹ پخش و فردا ساعت ۹، بازپخش می شود.

مستند «وداع آخر» با محوریت تشییع رهبر شهید در عراق و بررسی این مراسم و ابعاد آن در گفت‌و‌گو با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند روایتی از مراسم تشییع رهبر شهید در عراق است و در گفت‌وگویی با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، به بررسی این مراسم و بازتاب آن می‌پردازد.

«وداع آخر» ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۱۲ تکرار می شود.

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی احمد مرادپور، داستان مادری را روایت می‌کند که برای یافتن فرزند نوجوانش، پس از عزیمت پنهانی او به جبهه، سفری دشوار را در پیش می‌گیرد.

فیلم سینمایی «کارو» به تهیه‌کنندگی حسین صابری، روایتگر زندگی شیلان، مادری است که همراه پسر نوجوانش در یکی از روستا‌های کرمانشاه زندگی می‌کند. مخالفت مادر با حضور فرزندش در جبهه و عزیمت پنهانی کارو به میدان جنگ، آغازگر سفری پرمخاطره برای یافتن اوست.

این فیلم با محوریت مفاهیمی، چون صبر، ایثار و عشق مادرانه، روایتی از ایستادگی و حماسه‌آفرینی در روز‌های دفاع مقدس را در بستر کوهستان‌های سرد و برف‌گیر به تصویر می‌کشد.

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده از بازیگران این اثر هستند.

فیلم سینمایی «کارو» جمعه ۲۲ آبان‌ ساعت ۱۰، از شبکه دو پخش می‌شود.