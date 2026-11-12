مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم گفت: بامداد امروز پنجشنبه ۲۱ آبان، بر اثر برخورد دو دستگاه کامیون بنز در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم سلفچگان به ساوه یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر نیز مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان از وقوع تصادف دو دستگاه کامیون بنز در محور قدیم سلفچگان به ساوه خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر مصدوم شد که با تلاش نجاتگران هلال‌احمر، عملیات رهاسازی و نجات فنی انجام گرفت.

محمدرضا بهرامی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۲:۰۱ بامداد پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، در پی اعلام عوامل اورژانس مبنی بر وقوع تصادف دو دستگاه کامیون بنز در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم سلفچگان به ساوه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات سلفچگان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم برای نجات فنی و رهاسازی مصدوم و همچنین رهاسازی پیکر فرد فوت‌شده را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: این عملیات ساعت ۳:۴۰ بامداد با انجام اقدامات امدادی و رهاسازی دو نفر به پایان رسید.