پاس مازندران قهرمان سوپر لیگ سبکهای آزاد کاراته شد
تیم پاس مازندران در هفته پایانی با برتر مقابل آسیا ماسه ساز قهرمان سوپر لیگ سبکهای آزاد کاراته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته پایانی سوپر لیگ سبکهای آزاد کاراته امروز (پنج شنبه ۲۱ آبان) با حضور رئیس و مسئولان فدراسیون در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و تیم پاس مازندران عنوان قهرمانی و تیم آسیا ماسه ساز نایب قهرمان این رقابتها شدند.
تیمهای نیروی زمینی ارتش و عقاب نهاجا نیز درجایگاههای سوم قرار گرفتند.
نتایج این رقابتها در هفته پایانی به شرح ذیل است:
نیمه نهایی
تیم پاس مازندران ۱۳ - تیم عقاب نهاجا ۴
تیم نیروی زمینی ارتش ۳ - تیم آسیا ماسه ساز ۱۵
فینال:
تیم پاس مازندران ۱۲ - تیم آسیا ماسه ساز ۹