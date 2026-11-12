در حمله افراد مسلح به کاروان نیرو‌های پلیس پاکستان در منطقه کوهات، واقع در ایالت خیبرپختونخوا، ۱۱ مأمور پلیس از جمله یک افسر ارشد جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پلیس پاکستان اعلام کرد در درگیری متقابل، ۱۸ نفر از مهاجمان نیز کشته شدند.

این حمله روز گذشته در منطقه «درابو کچ» در حومه کوهات و پس از اجرای عملیات پلیس علیه استخراج غیرقانونی طلا در این منطقه رخ داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، نیرو‌های پلیس پس از پایان عملیات و هنگام بازگشت در مسیر خود هدف حمله افراد مسلحی قرار گرفتند که در ارتفاعات منطقه مستقر شده بودند. مهاجمان با محاصره کاروان پلیس به سوی نیرو‌ها و خودرو‌های آنان تیراندازی کردند.

پلیس ایالت خیبرپختونخوا اعلام کرد: نیرو‌های این استان در جریان درگیری با مهاجمان، ۱۸ نفر از اعضای گروه تروریستی موسوم به «فتنه الخوارج» را از پای درآوردندپس از این حادثه، سطح آماده باش نیرو‌های امنیتی در منطقه افزایش یافت و پلیس، نیرو‌های امنیتی و واحد مبارزه با تروریسم عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری عوامل حمله و حامیان آنان آغاز کردند. پلیس خیبرپختونخوا در بیانیه خود، حمله را نتیجه همکاری عناصر تبهکار فعال در زمینه استخراج غیرقانونی معادن با گروه‌های تروریستی دانست و مدعی شد این گروه‌ها با حمایت عوامل خارجی فعالیت می‌کنند.

واکنش مقام‌های پاکستانی «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان با ابراز تأسف از کشته شدن نیرو‌های پلیس، به ویژه «حیدر زمان» مقام ارشد پلیس از فداکاری آنان در مسیر برقراری امنیت قدردانی کرد. وی با اشاره به کشته شدن ۱۸ مهاجم در جریان درگیری، عملکرد نیرو‌های پلیس را نشانه شجاعت و آمادگی آنان دانست و اعلام کرد دولت پاکستان برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش ناامنی در کشور مصمم است.

«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان نیز با تسلیت به خانواده‌های قربانیان، نیرو‌های پلیس خیبرپختونخوا را از ارکان اصلی مقابله با تروریسم در این کشور توصیف کرد و گفت: فداکاری مأموران پلیس در مسیر حفاظت از امنیت مردم فراموش نخواهد شد.