به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ داریوش اکبری گفت: مراسم تشییع شهدای گمنام در شهر شیراز ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ آبان از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

او ادامه داد: در این راستا از ساعات اولیه صبح روز جمعه ۲۱ آبان ماه، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیر بلوار هجرت به سمت میدان شهدا، چهار راه مشیر و چهارراه مصدق به سمت سه راه پیروزی، میدان امام حسین علیه السلام به سمت میدان شهدا و کلیه انشعابات آن، تقاطع شاهزاده قاسم تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیله السلام اجرایی و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

تشییع شهدای گمنام صبح روز جمعه ۲۱ آبان ماه در شیراز برگزار می‌شود.