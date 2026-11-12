به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دانشکده علوم انسانی بیت‌الهدی آمل امروز عطر ایثار و شهادت به خود گرفت، دانشجویان دختر این دانشگاه که ساعت‌ها چشم‌انتظار ورود پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس بودند، با شاخه‌های گل و دود کردن اسپند به استقبال این میهمان آسمانی رفتند و در مراسمی باشکوه، با آرمان‌های قهرمانان وطن تجدید میثاق کردند.

امروز محوطه دانشکده علوم انسانی بیت‌الهدی آمل حال‌وهوایی متفاوت داشت.

دانشجویانی که از ساعت‌ها قبل برای استقبال از پیکر مطهر شهید لحظه‌شماری می‌کردند، با شور و اشتیاق در محل ورود کاروان شهید حاضر شدند تا میزبان عزیزی باشند که اگرچه نام و نشانی از او نمی‌دانستند، اما به پاس فداکاری و جانفشانی‌اش برای حفظ ایران، از صمیم قلب به او عشق می‌ورزیدند.

شاخه‌های گل در دستان دانشجویان، دود اسپند در فضای دانشگاه و زمزمه صلوات، تصویری از استقبال پرشور دختران دانشجو از خودروی حامل پیکر شهید را رقم زد.

استقبالی که در آن بغض و اشک، لبخند و افتخار در هم آمیخته بود.

دانشجویان با حضور در مسیر ورود خودرو، پیکر مطهر شهید گمنام را گلباران کردند و در فضایی آکنده از احساس و معنویت، به استقبال قهرمانی رفتند که سال‌ها پیش برای دفاع از خاک و ناموس این سرزمین از جان خود گذشت.

برای بسیاری از این دانشجویان، این نخستین فرصت برای وداع نزدیک با پیکر مطهر یک شهید گمنام در محیط دانشگاه بود.

فرصتی که روایت‌های سال‌های دفاع مقدس را از صفحات کتاب‌ها و خاطرات به واقعیتی ملموس تبدیل کرد.

پیکر مطهر شهید پس از استقبال دانشجویان، به سالن همایش‌های دانشگاه منتقل شد و مراسم بزرگداشت و وداع با حضور دانشجویان، استادان، مسئولان شهرستانی و مسئولان دانشگاه فرهنگیان مازندران برگزار شد.

حضور پرشور دانشجویان دختر در این مراسم، جلوه‌هایی از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

نسلی که اگرچه روز‌های دفاع مقدس را تجربه نکرده، اما خود را وامدار فداکاری مردانی می‌داند که برای آرامش امروز ایران از جان گذشتند.

شهدا؛ الگوی مسئولیت‌پذیری نسل جوان

یکی از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان پردیس بیت‌الهدی آمل با اشاره به حال‌وهوای متفاوت دانشگاه در روز میزبانی از شهید گمنام گفت: از ساعت‌ها قبل منتظر ورود پیکر مطهر شهید بودیم و برای ما بسیار ارزشمند بود که دانشگاه‌مان میزبان یکی از قهرمانان این سرزمین باشد.

وی ادامه داد: وقتی خودروی حامل شهید وارد دانشگاه شد، احساس عجیبی داشتیم؛ گویی عزیزی را پس از سال‌ها دوری در آغوش می‌گرفتیم.

وی افزود: شاید ما دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده باشیم و از نزدیک شاهد فداکاری رزمندگان نبوده باشیم، اما از طریق روایت‌هایی که از شهدا شنیده‌ایم، می‌دانیم امنیت و آرامش امروز ما حاصل ازخودگذشتگی انسان‌هایی است که از تمام خواسته‌های شخصی خود گذشتند تا ایران سربلند و سرافراز بماند.

این دانشجو ادامه داد: حضور شهید گمنام در دانشگاه برای ما فقط یک مراسم تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای فکر کردن به مسیر زندگی و مسئولیتی است که در قبال کشورمان داریم. ما باید بتوانیم با تحصیل، تلاش و خدمت صادقانه، قدردان فداکاری شهدا باشیم.

از دانشجو معلمی تا تربیت نسل آینده

دانشجوی دیگری با بیان اینکه حضور پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجومعلمان معنایی فراتر از یک مراسم فرهنگی دارد، اظهار کرد: ما در آینده قرار است وارد کلاس‌های درس شویم و مسئولیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان را برعهده بگیریم.

وی افزود: بنابراین باید پیش از هر چیز خودمان با ارزش‌هایی مانند ایثار، صداقت، مسئولیت‌پذیری و عشق به وطن آشنا باشیم و در زندگی به آنها عمل کنیم.

وی افزود: وقتی از شهدا صحبت می‌کنیم، در واقع از انسان‌هایی حرف می‌زنیم که برای اعتقاد و دفاع از سرزمینشان از بزرگ‌ترین دارایی خود، یعنی جانشان، گذشتند. این روحیه باید در نسل جدید زنده بماند و ما دانشجومعلمان می‌توانیم با رفتار و منش خود، این فرهنگ را به دانش‌آموزان منتقل کنیم.

این دانشجو با اشاره به عهدی که در کنار پیکر شهید بستند، گفت: امیدواریم معلمانی باشیم که علاوه بر آموزش کتاب‌های درسی، به دانش‌آموزانمان درس انسانیت، فداکاری، وطن‌دوستی و مسئولیت در برابر جامعه را نیز آموزش دهیم؛ چراکه ادامه راه شهدا فقط در بیان نام و یاد آنان خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و رفتار ما دیده شود.

شهیدی که نامش را نمی‌دانیم، اما به او افتخار می‌کنیم

یکی دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان آمل نیز با اشاره به لحظه استقبال از پیکر شهید گمنام اظهار کرد: وقتی با گل و اسپند به استقبال شهید آمدیم، احساس می‌کردیم میزبان قهرمانی هستیم که شاید نام و نشانش را ندانیم، اما به‌خوبی می‌دانیم

برای چه آرمانی جان خود را فدا کرده است.

وی افزود: برای ما بسیار تأثیرگذار بود که یک شهید پس از سال‌ها دوری از وطن، مهمان دانشگاه ما شد. وقتی به پیکر مطهر ایشان نگاه می‌کردیم، به این فکر می‌افتادیم که این شهید در چه سن‌وسالی، با چه آرزو‌هایی و با چه امیدی به میدان دفاع از کشور رفته است؛ آرزو‌هایی که شاید بسیاری از آنها هیچ‌گاه فرصت تحقق پیدا نکردند.

این دانشجو ادامه داد: امروز ما در امنیت و آرامش درس می‌خوانیم و برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنیم. این فرصت‌ها را نباید ساده و عادی بدانیم. حضور این شهید به ما یادآوری کرد که در برابر کشور، مردم و نسل آینده مسئول هستیم و باید برای سربلندی ایران تلاش کنیم.

تجدید عهد با قهرمانان وطن

دانشجوی دیگری نیز با بیان اینکه حضور شهید گمنام در دانشگاه، فرصتی برای تجدید عهد نسل جوان با آرمان‌های شهداست، گفت: شاید سال‌ها از دوران دفاع مقدس گذشته باشد، اما ارزش‌هایی که شهدا برای آن جانفشانی کردند، همچنان برای جامعه ما اهمیت دارد. ما امروز وظیفه داریم با شناخت بهتر تاریخ کشورمان، قدر امنیت و استقلال ایران را بدانیم.

وی افزود: برای ما دانشجویان، ادامه دادن راه شهدا به معنای تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر است؛ اینکه در رشته تحصیلی خودمان موفق باشیم، در برابر مشکلات جامعه بی‌تفاوت نباشیم و هرجا که مسئولیتی برعهده گرفتیم، با صداقت و تعهد خدمت کنیم.

این دانشجو خاطرنشان کرد: امروز در کنار پیکر مطهر این شهید گمنام با خودمان عهد کردیم که در مسیر زندگی و معلمی، از ارزش‌های انسانی و ملی فاصله نگیریم و بتوانیم نسلی آگاه، امیدوار، مسئولیت‌پذیر و علاقه‌مند به سرزمینمان تربیت کنیم.

رسالت دانشجومعلمان در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت

سرپرست دانشکده علوم انسانی بیت‌الهدی آمل نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در محیط‌های دانشگاهی اظهار کرد: میزبانی از شهید گمنام برای مجموعه دانشگاه فرهنگیان افتخار بزرگی است و حضور این شهید در میان دانشجویان، استادان و خانواده دانشگاه، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی به شمار می‌رود.

دکتر فاطمه قربانی افزود: استقبال پرشور دانشجویان دختر از پیکر مطهر این شهید نشان داد که نسل جوان همچنان نسبت به آرمان‌های شهدا احساس مسئولیت و تعلق خاطر دارد. حضور دانشجویان از ساعت‌ها قبل از ورود شهید و اشتیاق آنان برای استقبال، جلوه‌ای زیبا از عشق و ارادت به قهرمانان این سرزمین بود.

سرپرست دانشکده علوم انسانی بیت‌الهدی آمل با بیان اینکه شهدای گمنام با نثار جان خود امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زدند، تصریح کرد: شاید بسیاری از این شهدا با نام و نشان برای جامعه شناخته‌شده نباشند، اما عظمت کار و فداکاری آنان در تاریخ این کشور ماندگار است. آنان از زندگی، خانواده، آرزو‌ها و آینده خود گذشتند تا نسل‌های بعد بتوانند در آرامش و امنیت زندگی کنند.

قربانی با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: دانشجویان این دانشگاه در آینده مسئولیت خطیر آموزش و تربیت نسل جدید را برعهده خواهند داشت و نقش آنان تنها به انتقال مطالب علمی و آموزشی محدود نمی‌شود. معلم باید در کنار دانش، الگوی اخلاق، رفتار، تعهد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری برای دانش‌آموزان باشد.

وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت باید در محیط‌های آموزشی به شکلی صحیح و اثرگذار به نسل جوان منتقل شود. دانش‌آموزان زمانی با این ارزش‌ها ارتباط عمیق برقرار می‌کنند که معلمان خود در عمل به آن پایبند باشند و بتوانند مفاهیم فداکاری، نوع‌دوستی، وطن‌دوستی و خدمت به مردم را در رفتار و زندگی روزمره خود نشان دهند.

سرپرست دانشکده علوم انسانی بیت‌الهدی آمل همچنین با قدردانی از حضور و استقبال دانشجویان و مسئولان در مراسم میزبانی از شهید گمنام خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تقویت هویت ملی و دینی دانشجویان و آشنایی بیشتر آنان با تاریخ پرافتخار کشور است.

وی یادآورشد: امیدواریم این حضور معنوی تنها به امروز محدود نشود و آثار آن در منش، رفتار و مسئولیت‌پذیری دانشجویان در آینده نیز نمایان باشد.

وی تأکید کرد: دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان یکی از مراکز مهم تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پرورش، خود را نسبت به انتقال ارزش‌های والای انسانی و ملی به نسل آینده مسئول می‌داند و یاد و راه شهدا باید همواره در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه زنده نگه داشته شود.

مراسم میزبانی و وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه فرهنگیان پردیس بیت‌الهدی آمل، با تجدید میثاق دانشجویان با آرمان‌های شهدا به پایان رسید؛ دانشجومعلمانی که امروز در کنار پیکر یک قهرمان گمنام، عهد بستند در سنگر علم و تربیت، پاسدار ارزش‌هایی باشند که نسل‌های پیشین برای حفظ آن از جان خود گذشتند.