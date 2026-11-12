به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان افزود: انتظار می‌رود شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با نگاهی جامع، کارشناسی و آینده‌نگر، ضمن شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای، ظرفیت‌های منطقه‌ای را به‌درستی هدایت کرده و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق توسعه متوازن، عدالت‌محور و پایدار در شهرستان‌های استان بوشهر را فراهم کند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه در بخش نخست این نشست ۱۵ پرونده از جمله ۱۳ پرونده جدید و ۲ پرونده مربوط به جلسات پیشین برای اجرای طرح‌های اقتصادی در شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: اگر مبنای تصمیم گیری‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه، توجه جدی به اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم پیشرفت، آمایش سرزمین و سند توسعه استان و حتی شهرستان‌ها که در حال انجام و به‌روزرسانی است، باشد، امکان تصمیم‌گیری‌های بهتر و قاطع‌تر را فراهم می‌آورد.

زارع در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به بازنگری طرح جامع شهر بوشهر اظهار داشت: این طرح با رویکردی آینده‌نگرانه و متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های شهر، از جمله موقعیت ساحلی، شرایط اقلیمی، معماری بومی، هویت فرهنگی و اجتماعی و ملاحظات زیست‌محیطی و جمعیتی تدوین شده و در مرحله ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به اراضی نظامی که پیش از این به‌عنوان محدودیت نگریسته می‌شد، بیان کرد: با اعلام آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و برگزاری جلسات متعدد، از جمله در وزارت دفاع و راه و شهرسازی، توافقات اولیه برای تعریف کاربری‌های مورد نظر در محدوده شهر بوشهر، حاصل شده است؛ از این رو مقرر شد توافق‌های انجام‌شده در وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متمم در این شورا ارائه و پس از تصویب ابلاغ شود.