در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آیین وداع با پیکر مطهر شهیدان گمنام در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شرکت کنندگان در اجتماع شب های اقتدار امشب با قرائت روضه شهادت حضرت زهرا (س) با پیکر مطهر هفت شهید گمنام وداع کردند.

فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر شهدای گمنام، همزمان با سراسر کشور در سمنان برگزار خواهد شد.

این آیین جمعه، ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۰ صبح در میدان استاندارد، جنب استخر نور تا مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان گمنام، ساعت ۱۵:۰۰ نیز از معراج شهدا به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار می شود.