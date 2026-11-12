پیامد‌های نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و شکست سنگین ترامپ و حزبش همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب از جمله انگلیس متحد سنتی آمریکا بازتابی گسترده دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پیامد‌های نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و شکست سنگین ترامپ و حزبش همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب از جمله انگلیس متحد سنتی آمریکا بازتابی گسترده دارد.

برخی رسانه‌های انگلیس ترامپ را اردک لنگ می‌نامند که دیگر نمی‌تواند همچون گذشته سیاست‌ها و برنامه هایش را پیش ببرد و با چالش مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شکست سنگین ترامپ و حزبش در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و از دست دادن همزمان اکثریت دو مجلس نمایندگان و سنا همچنان در صدر اخبار برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس قرار دارد.

نشریه چپ گرای گاردین در مقاله‌ای با عنوان قدرت دونالد ترامپ رو به افول است نوشت: «شسکت ترامپ یک پیروزی برای مردم جهان بود که از دو سال پر هرج و مرج ناشی از سیاست‌های ترامپ خسارات سنگین متحمل شدند. اکنون قدرت این مخرب‌ترین رئیس جمهور امریکا افول کرده و طلسم شوم او در هم شکسته شده است.»

نشریه گاردین همچنن نوشت کاهش جایگاه اردلک لنگ (ترامپ) و نا امیدی از اینکه دیگر در کانون توجهات نیست می‌تواند درگیری‌ها را فرونشاند یا تنش‌ها را تشدید کند و انفجار‌های جدیدی را سبب شود.

روزنامه راست گرای دیلی تلگراف هم موقعیت ترامپ را به ویژه در امور داخلی همچون اردک لنگ توصیف کرد و به انتقاد از پیامد سیاست هایش پرداخت و نوشت: «آنچه برای قیمت انرژی و در نتیجه تورم و نرخ بهره کم سابقه در جهان از جمله در بریتانیا روی داده است به طور مستقیم با تصمیم دونالد ترامپ برای به راه اندختن جنگ علیه ایران مرتبط است و نتایج انتخابات آمریکا می‌تواند تاثیر بسزایی در اقدامات بعدی او داشته باشد».

این نشریه انگلیسی با اشاره به افزایش دریگری‌ها درون حزب جمهوری خواه با ترامپ پس از انتخابات نوشت: حرکت به سمت صلح با مذاکره، می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های آشکار اعضای حزب جمهوری خواه درباره سیاست هایش کمک کند، اما با توجه به شخصیت ترامپ نمی‌توان این سناریو را قطعی دانست.

سیاست‌های ترامپ علاوه بر محافل سیاسی و رسانه‌ای از مدت‌ها پیش جامعه انگلیس را نیز ضد ترامپ به واکنش واداشته به گونه‌ای که در هر سفر ترامپ به انگلیس بزرگترین تظاهلرات ضد یک رئیس جمهور در این کشور علیه او شکل گرفت.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: دونالد ترامپ یک فاشیست مشوق نسل کشی است.

این شهروند انگلیسی می‌افزاید: او و همدستش نتانیاهو در جنگ افروزی و نسل کشی، باید متوقف بشوند تا جهان از فچایع آانان در امان بماند.

شمار دیگری از شهروندان انگلیسی هم در مصاحبه با ما ترامپ را فردی فاسد و جنگ افروز خواندند و خشم خود را نسبت به او و سیاست هایش ابراز کردند.

ارزیابی محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس نشان می‌دهد شکست سنگین ترامپ و حزبش در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، موقعیت احزاب و گروه‌های راست افراطی را در قاره اروپا به شدت تضعیف کرده است. احزاب و گروه‌هایی که قدرت و نفوذشان با پشتیبانی‌های سیاسی و مالی واشنگتن در سال‌های اخیر رو به فزونی بود.