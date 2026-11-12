استقلال اراک با دو کشتیگیر کمتر، نامآوران پاس ساری را شکست داد
مسابقات هفته نخست دور برگشت بیستوششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، جام یادگار امام (ره)، در سالن سیدرسول حسینی ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، در این دیدار، تیم استقلال اراک به سرمربیگری غلام محمدی، با وجود حضور دو کشتیگیر کمتر، موفق شد با نتیجه ۶ بر ۴ تیم نامآوران پاس ساری را شکست دهد.
غلام محمدی، سرمربی تیم استقلال اراک، در حاشیه این مسابقه در گفتوگو با خبرنگار ما، تیمش را یکی از مدعیان قهرمانی دانست و گفت: با پیروزی در هفته نخست دور برگشت، گام مهمی برای صعود به مراحل پایانی برداشتیم و در هفته آینده آخرین دیدار مرحله مقدماتی را برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به اضافه شدن محمد نخودی، ملیپوش کشتی آزاد، به ترکیب استقلال اراک افزود: برای مرحله نیمهنهایی و فینال، با جذب چند کشتیگیر مطرح و بینالمللی، تیمی قدرتمندتر روانه مسابقات خواهیم کرد.
سرمربی استقلال اراک با تأکید بر هدفگذاری این تیم برای قهرمانی در لیگ برتر تصریح کرد: با برنامهریزی کادر فنی و مدیریت باشگاه، تمام تلاش ما کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابتهاست، هرچند رقبای قدرتمندی نیز در مسیر داریم.
مرادی، سرمربی تیم نامآوران پاس ساری نیز با اشاره به شکست ۶ بر ۴ تیمش در دیدار خانگی گفت: در دور رفت موفق شده بودیم استقلال اراک را با نتیجه ۹ بر یک شکست دهیم، اما این بار نتیجه متفاوت بود.
وی افزود: با ایجاد تغییراتی در ترکیب تیم، تلاش میکنیم در ادامه رقابتها با قدرت بیشتری حاضر شویم.
مرادی با اشاره به جوان بودن ترکیب نامآوران پاس ساری خاطرنشان کرد: تیم ما ماهیت سربازی دارد و در این دوره از رقابتها از چهرههای جدید و جوان برای حضور در ترکیب استفاده کردهایم.