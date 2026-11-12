به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در این دیدار، تیم استقلال اراک به سرمربیگری غلام محمدی، با وجود حضور دو کشتی‌گیر کمتر، موفق شد با نتیجه ۶ بر ۴ تیم نام‌آوران پاس ساری را شکست دهد.

غلام محمدی، سرمربی تیم استقلال اراک، در حاشیه این مسابقه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، تیمش را یکی از مدعیان قهرمانی دانست و گفت: با پیروزی در هفته نخست دور برگشت، گام مهمی برای صعود به مراحل پایانی برداشتیم و در هفته آینده آخرین دیدار مرحله مقدماتی را برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به اضافه شدن محمد نخودی، ملی‌پوش کشتی آزاد، به ترکیب استقلال اراک افزود: برای مرحله نیمه‌نهایی و فینال، با جذب چند کشتی‌گیر مطرح و بین‌المللی، تیمی قدرتمندتر روانه مسابقات خواهیم کرد.

سرمربی استقلال اراک با تأکید بر هدف‌گذاری این تیم برای قهرمانی در لیگ برتر تصریح کرد: با برنامه‌ریزی کادر فنی و مدیریت باشگاه، تمام تلاش ما کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌هاست، هرچند رقبای قدرتمندی نیز در مسیر داریم.

مرادی، سرمربی تیم نام‌آوران پاس ساری نیز با اشاره به شکست ۶ بر ۴ تیمش در دیدار خانگی گفت: در دور رفت موفق شده بودیم استقلال اراک را با نتیجه ۹ بر یک شکست دهیم، اما این بار نتیجه متفاوت بود.

وی افزود: با ایجاد تغییراتی در ترکیب تیم، تلاش می‌کنیم در ادامه رقابت‌ها با قدرت بیشتری حاضر شویم.

مرادی با اشاره به جوان بودن ترکیب نام‌آوران پاس ساری خاطرنشان کرد: تیم ما ماهیت سربازی دارد و در این دوره از رقابت‌ها از چهره‌های جدید و جوان برای حضور در ترکیب استفاده کرده‌ایم.