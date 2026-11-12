مدیر داخلی انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نخستین موت‌کورت حقوق پزشکی ورزشی کشور در روز‌های ۱۴ و ۱۵ بهمن به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیما کاظم نیا، گفت: نخستین موت‌کورت تخصصی حقوق پزشکی ورزشی کشور، با همکاری کارگروه حقوق پزشکی انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران، بهمن‌ امسال برگزار می‌شود.

او افزود: این رویداد در بستر دومین موت‌کورت ملی دعاوی پزشکی ایران، با هدف بررسی ابعاد حقوقی، چالش‌های مسئولیت مدنی و قراردادی و مسائل مرتبط با فرآیند‌های پزشکی و سلامت در حوزه ورزش برگزار خواهد شد.

مدیر داخلی انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران، گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در نخستین موت‌کورت حقوق پزشکی ورزشی کشور تا ۱۳ آذر فرصت ثبت‌نام دارند.

شیما کاظم نیا، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای نام نویسی، دریافت روش ها و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شناسه mootcourt۱۴۰۵ در پیام‌رسان‌ بله و دیگر پیام رسان های فضای مجازی، رایانامه medicallaw@usc.ac.ir و یا شماره تلفن ۴۴۳۷۲۱۴۲ ارتباط برقرار کنند.

او افزود: دپارتمان حقوق پزشکی ورزشی در کشور برای نخستین بار در سطح ملی، با ابتکار کمیته حقوق ورزشی کیش در انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت ورزش و جوانان پایه‌گذاری و پی‌ریزی شده است.