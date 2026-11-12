سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از آتش‌سوزی در یک خانه‌مسافر واقع در کوچه سرشور و نجات ۱۲ نفر از افراد محبوس در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، سرآتشیار معین رضا فرخنده در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حدود ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک خانه‌مسافر واقع در کوچه سرشور به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مشهد، نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های ۳۲ و ۲۴ و همچنین گروه حریق و نجات ایستگاه ۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی در قسمت لابی این مجموعه اقامتی روی داده بود که با حضور سریع و اقدام به‌موقع آتش‌نشانان، عملیات اطفای حریق و نجات افراد محبوس به‌صورت هم‌زمان انجام شد.

سخنگوی آتش نشانی مشهد ادامه داد: در جریان این عملیات، ۱۲ نفر از افراد محبوس با تلاش آتش‌نشانان به سلامت از محل خارج شدند. همچنین یک مرد که در این حادثه دچار سوختگی شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه تحویل عوامل اورژانس شد.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی است بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی و توجه به تجهیزات اعلام و اطفای حریق در مراکز اقامتی تأکید کرد.