به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر رضازاده، رئیس اورژانس استان، از مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در آشپزخانه مسجد روستای چوپانلوی شهرستان سلماس خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: پس از اعلام خبر مسمومیت به مرکز اورژانس استان، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس شهری از پایگاه‌های اورژانس شهری شماره ۲ و ۳ سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر رضازاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط نیرو‌های اورژانس افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشت و از مجموع ۱۲ فرد مسموم‌شده، سه نفر پس از دریافت خدمات درمانی به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند و ۹ نفر دیگر نیز پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء سلماس منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی در ادامه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث ناشی از گاز مونوکسیدکربن، خاطرنشان کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار خطرناک است که در اثر احتراق ناقص وسایل گازسوز تولید می‌شود. استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ها، نصب کلاهک مناسب، بررسی اتصالات و لوله‌های گاز و اطمینان از تهویه مناسب محیط، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از این نوع حوادث است.

وی همچنین توصیه کرد: از روشن کردن وسایل گرمایشی و پخت‌وپز غیراستاندارد در فضا‌های بسته و فاقد تهویه مناسب خودداری شود. در صورت بروز علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف عمومی، افراد باید بلافاصله محیط را ترک کرده و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.