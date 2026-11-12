نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مدارس غیردولتی، اجرای کامل قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را از مهم‌ترین مطالبات مؤسسان این مدارس دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی امروز در پنجمین نشست رؤسای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی کشور ، ضمن قدردانی از تلاش مؤسسان مدارس غیردولتی در مسیر توسعه فرهنگ تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزشی، بر ضرورت حمایت، هدایت و نظارت مؤثر بر فعالیت این مدارس تأکید کرد.

احسان عظیمی‌راد ، بر لزوم ایفای تعهدات در زمینه تأمین منابع مالی، تسهیلات بانکی و پوشش بیمه‌ای مدارس غیردولتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدارس غیردولتی طی دوره دوازدهم مجلس افزود : در این دوره، رویکرد حمایتی، هدایتی و نظارتی نسبت به مدارس غیردولتی جدی‌تر دنبال شده و توجه به ارتقای کیفیت تدریس و توانمندسازی نیروی انسانی از جمله اقدامات قابل توجه در این حوزه بوده است.

عظیمی‌راد با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی معلمان، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، این اقدامات را مثبت ارزیابی کرد و بر ضرورت تداوم همکاری مجموعه‌های تخصصی و ظرفیت‌های علمی کشور برای ارتقای توانمندی معلمان تأکید کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ، اجرای کامل قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را یکی از موضوعات مهم و اساسی این حوزه دانست و گفت: در نشست‌های مختلف با مؤسسان مدارس، این موضوع مطرح شده که برخی از تکالیف قانونی، به‌ویژه در بخش حمایت‌ها، به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و لازم است این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری شود.

عظیمی‌راد با اشاره به ضرورت حمایت مالی از مدارس غیردولتی، موضوع صندوق حمایت از این مدارس و تأمین منابع مالی آن را مورد توجه قرار داد و افزود: در قانون، حمایت مالی دولت پیش‌بینی شده است، اما محدود کردن این حمایت به سقف ۵۰ درصد می‌تواند مانعی برای تحقق کامل اهداف قانون باشد. از این‌رو، پیشنهاد می‌کنم موضوع اصلاح این محدودیت با همکاری اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بررسی و پیگیری شود.

ضرورت تسهیل دسترسی مدارس به تسهیلات بانکی و حمایت‌های بیمه‌ای

عظیمی‌راد همچنین با اشاره به نشست‌های برگزارشده با مسئولان بانک مرکزی، بر ضرورت فراهم شدن تسهیلات بانکی برای مؤسسان مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: انتظار از مدارس غیردولتی برای ارتقای امکانات، کیفیت آموزشی و توسعه خدمات، باید با حمایت و همراهی عملی دولت و نظام بانکی همراه باشد.

وی ، موضوع بیمه کارکنان مدارس غیردولتی را از دیگر مطالبات مهم این حوزه برشمرد و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت رفع موانع موجود در زمینه پوشش بیمه‌ای کارکنان تأکید کرد.

این نماینده مجلس همچنین از آمادگی خود برای پیگیری موضوع بیمه مشاغل مرتبط با مدارس غیردولتی در تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود : در صورت ارائه مستندات و درخواست‌های لازم، این موضوع را در دیدار با وزیر مربوطه دنبال خواهد کرد.

پیگیری مطالبات مؤسسان با استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس شورای اسلامی

وی با اشاره به عضویت خود در شورای نظارت و راهبردی مدارس غیردولتی، بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مسائل و مشکلات این حوزه تأکید کرد و افزود: مجلس می‌تواند از ظرفیت‌های نظارتی خود برای رفع موانع اجرایی و کمک به تحقق مطالبات قانونی مؤسسان استفاده کند.

عظیمی‌راد همچنین با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و میزان همکاری آنها در اجرای تکالیف قانونی، موضوعاتی از جمله همکاری شهرداری‌ها و اجرای ماده ۱۹ قانون را از موارد قابل پیگیری عنوان کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش وزیر آموزش‌وپرورش، مسئولان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مؤسسان مدارس در سراسر کشور، بر آمادگی خود و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از مدارس غیردولتی و پیگیری مسائل و مطالبات قانونی آنها تأکید کرد.