پیکر مادر شهید احمد رستگار در روستای میرملکی بخش وراوی تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مهر گفت: بانو ضراره رحمانی، مادر شهید احمد رستگار در ۷۸ سالگی در روستای میرملکی بخش وراوی درگذشت.

برزگر ادامه داد: دانش‌آموز بسیجی شهید احمد رستگار یکی از شهدای روستای میرملکی بخش وراوی است که در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۶۵ در جریان نبرد با نیرو‌های بعثی عراق در جزیره مجنون، بر اثر برخورد ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت رسید.

او ادامه داد: پیکر این مادر شهید در گلزار شهدای روستای میرملکی بخش وراوی تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.