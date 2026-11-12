معاون وزیر ورزش و جوانان: بازسازی و نوسازی اماکن ورزشی آسیب‌دیده کشور در دستور کار وزارتخانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سید مناف هاشمی، معاون وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از اماکن ورزشی شهرستان عباس‌آباد از برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان برای بازسازی تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی آسیب‌دیده در کشور خبر داد و بر ضرورت تسریع در احیای زیرساخت‌های ورزشی غرب مازندران تأکید کرد.

وی در حاشیه بازدید از اماکن ورزشی شهرستان عباس‌آباد، با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ورزشی کشور در جریان جنگ اظهار کرد: حدود ۳۰۰ مکان ورزشی در کشور در این ایام دچار خسارت شدند که به‌جز تعداد محدودی از مجموعه‌ها، سایر اماکن عمدتاً با مشارکت خیران، مسئولان محلی و مجموعه مدیران ورزش به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

هاشمی با اشاره به وضعیت اماکن ورزشی غرب مازندران افزود: سالن ورزشی عباس‌آباد نیز با حمایت خیران، نماینده مردم، فرماندار، مدیران حوزه ورزش و ورزش‌دوستان منطقه در حال احیا است.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه برخی مجموعه‌های ورزشی کشور با خسارت‌های جدی‌تری مواجه شده‌اند، تصریح کرد:

بازسازی این مجموعه‌ها از جمله مجموعه‌های بزرگ ورزشی کشور در دستور کار قرار دارد و وزارت ورزش و جوانان پیگیر تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های مربوط به بازسازی اماکن آسیب‌دیده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: گزارش دقیق خسارت‌های وارده به اماکن ورزشی به ستاد پشتیبانی جنگ و سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و منابع مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده است؛ با این حال اجرای برخی پروژه‌ها به دلیل مسائل مربوط به ماده ۲۳ و ضرورت طی مراحل قانونی، هنوز آغاز نشده است.

وی با اشاره به ضرورت اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای بازسازی برخی مجموعه‌ها گفت: امیدواریم با همکاری مدیران شهری، شهردار و فرماندار شهرستان عباس‌آباد و حمایت نماینده مردم منطقه، بتوانیم اعتبار جداگانه‌ای برای تکمیل و احیای این مجموعه‌ها اختصاص دهیم و در غیر این صورت نیز با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، روند بازسازی را هرچه سریع‌تر دنبال کنیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش، موفقیت ورزشکار نوجوان عباس‌آبادی و کسب مدال طلای رقابت‌های المپیک نوجوانان داکار سنگال را تبریک گفت و اظهار داشت: این موفقیت مایه خوشحالی مردم ایران و افتخاری برای شهرستان عباس‌آباد است.

هاشمی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ورزشی در پرورش استعداد‌های ملی افزود: امیدواریم با توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در نقاط مختلف کشور، زمینه شناسایی و پرورش قهرمانان بیشتری فراهم شود تا ورزشکاران ایران در عرصه‌های بین‌المللی افتخارآفرینی کنند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.

وی در پایان بر عزم وزارت ورزش و جوانان برای پیگیری بازسازی اماکن ورزشی آسیب‌دیده و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر جوانان و ورزشکاران از امکانات ورزشی تأکید کرد.