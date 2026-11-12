به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس پایگاه انتقال خون لارستان گفت: مردم نوعدوست شهر وراوی با حضور خود در پویش اهدای خون ضمن مراجعه به واحد سیار پایگاه انتقال خون لارستان که در محل مرکز جامع سلامت شبانه روزی شهدای شهر وراوی برگزار شد به بیماران نیازمند خون اهدا کردند.

دکتر نرگس مبشری بیان کرد: در این اهدای خون مردم شهر وراوی ۴۲ واحد خون به بماران نیازمند به خون اهدا کردند.

او افزود: در این حرکت انسان دوستانه ۱۰ نفر برای نخستین بار به جمع خانواده بزرگ اهدا کنندگان خون پیوستند و حضور ۱۲ نفر از جوانان نویدبخش تداوم فرهنگ زیبای ایثار و نوعدوستی در نسل آینده بود.