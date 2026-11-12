به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی» با بیان این خبر افزود: در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی پایتخت، با پیگیری‌های مستمر انجام شده در دوره فعلی مدیریت شهری و مساعدت دولت، پس از وقفه‌ای چند ساله، پیش‌پرداخت قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن وزارت کشور تامین و در سفر به کشور چین، قرارداد مذکور با افزایش به ۷۹۱ دستگاه واگن با گشایش اعتبار اسنادی (LC) توسط بانک شهر و پرداخت بخشی از پیش‌پرداخت وارد فاز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در کنار تامین ناوگان مترو، تعمیر و نگهداشت ناوگان یکی از مهم‌ترین اصول در بهره‌برداری بهینه و ایمن و ارائه خدمات مناسب به شهروندان است.

هرمزی گفت: تعمیرات اساسی منجر به افزایش طول عمر استفاده از ناوگان متروی تهران، ارتقاء کیفیت و افزایش ایمنی سیر قطارها، افزایش سلامت و رضایت مسافرین، کاهش فاصله زمانی حرکت قطار‌ها وکاهش استهلاک قطار‌ها شده و همچنین از بروز سوانح احتمالی جلوگیری می‌کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در این دوره ۶۴۵ دستگاه واگن مترو بازآماد (اورهال) شده و مجددا در خطوط سامانه مترو بکارگیری شده‌اند که نسبت به ۴۰۲ دستگاه واگن اورهال شده از ابتدای طرح (سال ۱۳۹۳) تا شهریور ۱۴۰۰، معادل ۱۶۰ درصد رشد داشته است.

وی گفت: بیشترین رکورد اورهال ناوگان مترو در یک سال در این دوره مدیریت شهری ثبت شد و در یک سال ۱۵۸ دستگاه واگن مترو اورهال گردیده و به چرخه فعالیت بازگشتند. از سوی دیگر ارتقاء سیستم قطار‌های DC برای نخستین بار (DC پلاس) صورت پذیرفته است.

هرمزی همچنین اعلام کرد در دوره مدیریت فعلی شهری، با توسعه خطوط مترو، ۴۱.۵ کیلومتر مسیر جدید، ۲۲ ایستگاه و ۲۴ ورودی جدید به شبکه افزوده شده و طول مترو تهران به ۳۱۲ کیلومتر با ۱۶۳ ایستگاه رسیده است.