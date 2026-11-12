به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ شهرام عبدی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر سرقت ۲ فقره زیورآلات از دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی سنندج، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تخصصی، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی ضربتی در کمتر ۲۴ ساعت وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده از سارق به ۲ فقره سرقت گوشواره از دانش آموزان اعتراف کرد، گفت: متهم به همراه پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

سرهنگ عبدی با اشاره به اینکه طلاجات کشف شده در اختیار مالباختگان قرار گرفت، به شهروندان توصیه کرد: آموزش‌های لازم راجع به نگهداری و پوشش زیورآلات به فرزندان خود یادآوری و موارد مشکوک را از طریق ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارید.