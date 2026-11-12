همایش علمی خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌های سرطان با هدف ارتقای آگاهی عمومی، توسعه برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع، به همت دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.

برگزاری همایش علمی خودمراقبتی، پیشگیری و غربالگری سرطان در خوی

برگزاری همایش علمی خودمراقبتی، پیشگیری و غربالگری سرطان در خوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش علمی خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌های سرطان با هدف ارتقای آگاهی عمومی، توسعه برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع، به همت دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.

همایش علمی خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌های سرطان با حضور پزشکان، متخصصان، کارشناسان حوزه سلامت و جمعی از مسئولان و گروه‌های هدف، در سالن بوتراب شهرستان خوی برگزار شد.

در این همایش، متخصصان حوزه خون و انکولوژی و رادیوانکولوژی، راهکار‌های پیشگیری، تشخیص زودهنگام، غربالگری و درمان سرطان‌های شایع را تشریح کردند.

دکتر حمیدرضا عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، با اشاره به بار بیماری‌های سرطان و پیامد‌های آن در حوزه سلامت، هزینه‌های درمان و مرگ‌ومیر، بر ضرورت برگزاری برنامه‌های آموزشی و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.

وی شناسایی به‌موقع، پیشگیری، غربالگری و اقدام سریع درمانی را از مهم‌ترین محور‌های این همایش عنوان کرد و بهره‌گیری از ظرفیت علمی متخصصان را در مدیریت بهتر بیماری سرطان ضروری دانست.

دکتر رضاجبارزاده، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی و دبیر همایش نیز در تشریح برنامه‌های آموزشی و بهداشتی این رویداد، به اقدامات پیشگیرانه، آموزش گروه‌های هدف و توسعه برنامه‌های غربالگری پرداخت.

در ادامه، دکتر رحیم مهدی اوغلی، فوق تخصص خون و انکولوژی و مهمان ویژه همایش، با تأکید بر ضرورت تشخیص سرطان در مراحل اولیه، راه‌اندازی مراکز غربالگری سرطان پستان و روده بزرگ را از اقدامات مهم در مدیریت این بیماری‌ها دانست.

وی با اشاره به ارائه طرح و مقاله تخصصی در زمینه پیشگیری و غربالگری در این همایش گفت: برنامه‌های غربالگری باید علاوه بر افراد دارای علائم، افراد فاقد علامت را نیز در گروه‌های هدف پوشش دهد تا بیماری در مراحل اولیه شناسایی و از عوارض و پیامد‌های مراحل پیشرفته آن جلوگیری شود.

همچنین متخصصان رادیوانکولوژی، از دیگر مدرسان این همایش بودند که درباره روش‌های تشخیص، پیشگیری و درمان سرطان آموزش‌های تخصصی ارائه کردند.

بررسی سرطان‌های شایع منطقه، عوامل خطر، نقش ژنتیک و سابقه خانوادگی در ابتلا به سرطان و آشنایی با شیوه‌های صحیح غربالگری از دیگر محور‌های این برنامه علمی و آموزشی بود.

ارتقای سواد سلامت، گسترش فرهنگ خودمراقبتی و توسعه غربالگری هدفمند با هدف کاهش موارد ابتلا و پیامد‌های بیماری سرطان، از اهداف برگزاری این همایش عنوان شد.