به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آیین چهلمین مانور سراسری طرح مهتاب، از برترین‌های این شرکت به پاس عملکرد مؤثر، اقدامات هدفمند و تلاش‌های مستمر در اجرای مأموریت‌های این طرح ملی تجلیل شد.

این موفقیت، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات منسجم در حوزه شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، ساماندهی مصارف، کنترل و پایش تجهیزات شبکه و کاهش تلفات انرژی برق است که با تلاش و هم‌افزایی مدیران، کارشناسان و نیرو‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به دست آمده است.

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در این آیین با قدردانی از مجموعه‌های موفق در اجرای طرح مهتاب، بر استمرار اقدامات اثربخش، تقویت نظارت میدانی و هوشمند بر شبکه و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق برای ارتقای عملکرد صنعت برق کشور تأکید کرد.

قدردانی از برترین‌های توزیع برق استان مرکزی، جلوه‌ای از تلاش جمعی و مسئولانه کارکنان این مجموعه در مسیر صیانت از سرمایه‌های ملی، ارتقای بهره‌وری شبکه و تحقق اهداف صنعت برق کشور است.