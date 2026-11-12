برنامه‌های «نردبان» با پرونده‌ای ویژه درباره شهید طهرانی‌مقدم و حمله تروریستی به سالن ورزشی لامرد، «به خانه برمی‌گردیم» با موضوع نقش مهارت‌های ارتباطی در تحکیم بنیان خانواده و «به قلم بانو» با هدف معرفی آثار ادبی نویسندگان زن، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

نگاهی به برخی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، پنج شنبه ۲۱ آبان

نگاهی به برخی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، پنج شنبه ۲۱ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جدیدترین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، به بهانه‌ سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم ،مروری بر زندگی پدر موشکی ایران دارد.

بنیامین سربندی فیلمساز مستند، مهمان این هفته‌ی «نردبان» است. او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ی تجربه‌ ساخت مجموعه‌ی «بچه‌های سرچشمه» صحبت می‌کند.

مجموعه مستند «بچه‌های سرچشمه» به کارگردانی بنیامین سربندی، روایتی از زندگی و زمانه شهید حسن طهرانی مقدم و تلاش‌های او در مسیر شکل‌گیری و توسعه صنعت موشکی کشور است. این مجموعه مستند با پرداختن به ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های پدر موشکی ایران به ویژه دوران کودکی و نوجوانی ایشان، به ثمرات تلاش‌های او در پایه‌گذاری این صنعت نظامی مهم در کشورمان می‌پردازد.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، مسعود زارعیان مهمان برنامه می‌شود. او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ی فیلم مستند «در میان درختان انجیر» سخن می‌گوید. این فیلم مستند که برنده‌ی جایزه از جشنواره فیلم مقاومت امسال شد، داستان مادری عراقی و فرزند بزرگش «ابوفلاح» را روایت می‌کند که هر سال در منطقه خان‌النص، میان نجف و کربلا، چشم‌انتظار زائران اربعین هستند و با مهر، عشق و اشتیاق از آنان میزبانی می‌کنند.

در بخش عکاسی مستند، آثار استیون دوپونت عکاس مشهور استرالیایی مرور می‌شود و تعدادی از عکس‌های وی به نمایش درمی‌آید. همچنین در بخش «و اینک مستند» هم آثار الیور استون فیلمساز مستند مرور می‌شود. در کارگاه تجربه هم کن برنز، فیلمساز مستند آمریکایی از تجربیات خود در فیلمسازی مستند می‌گوید.

برنامه‌ی تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش و شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ بازخش می شود.

همچنین ویژه‌برنامه «نردبان» با نگاهی به ابعاد حمله تروریستی به سالن ورزشی لامرد، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

این ویژه‌برنامه «نردبان» به روایت‌های ناگفته از حمله تروریست‌های آمریکایی به سالن ورزشی لامرد می‌پردازد و ابعاد این حادثه را از زاویه‌ای متفاوت روایت می‌کند.

«نردبان»، ساعت ۲۱:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می شود.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز هم‌زمان با سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم و ایام فاطمیه، به موضوعاتی از قبیل گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، الگوی زن مسلمان در سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، تحکیم بنیان خانواده، موفقیت زنان، اجرای سرود و آموزش آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «حسین مولایی» و «زینب پورابراهیم»، «محمد طهرانی‌مقدم»، برادر شهید حسن طهرانی‌مقدم، به بررسی ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و میراث ارزشمند این شهید بزرگوار از نگاه خود می‌پردازد.

در بخش دیگری از برنامه، حجت‌الاسلام «علیرضا توحیدلو»، کارشناس مذهبی، به مناسبت ایام فاطمیه، ابعاد شخصیتی و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، نقش ایشان در تبیین جایگاه زن در اسلام و الگوی زن مسلمان در خانواده و جامعه را بررسی می‌کند.

علاوه بر این، «زهرا جمشیدی»، روان‌شناس، درباره تحکیم بنیان خانواده و بهبود روابط زوجین، مهارت‌های ارتباطی و نقش سلامت روان در داشتن خانواده‌ای سالم و پایدار، سخن خواهد گفت.

«فاطمه نازبراری مهویزانی»، کارآفرین، نیز در این برنامه درباره موفقیت زنان، تلاش و پشتکار، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

همچنین، گروه سرود «اسوه» به اجرای سرود می‌پردازد. در بخش آشپزی برنامه نیز «نسیم عباسی»، مربی آشپزی، آموزش تهیه «حلوا» را ارائه می‌دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه ادبی «به قلم بانو»، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با معرفی کتاب «مثل مریم» نوشته اکرم صادقی، ویژه این مناسبت از رادیو صبا پخش می شود.

کتاب «مثل مریم» روایتی از زندگی فضه، خدمتگزار حضرت فاطمه زهرا (س) است، شخصیتی که با همراهی و همنشینی با بانوی دو عالم، جلوه‌هایی از اخلاق، منش و سبک زندگی ایشان را بازتاب می‌دهد. این اثر با روایت زندگی فضه، فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری حضرت زهرا (س) فراهم می‌کند.

در این قسمت از برنامه، ضمن معرفی کتاب و بررسی محتوای آن، به روایت‌هایی از زندگی فضه و بازتاب سیره اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س) در این اثر پرداخته می‌شود. همچنین بخش‌هایی از کتاب برای شنوندگان خوانده خواهد شد.

برنامه «به قلم بانو» با هدف معرفی آثار ادبی نویسندگان زن و آشنایی مخاطبان با تجربه‌های متنوع داستان‌نویسی، به تهیه‌کنندگی هدیه درویش، روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۴۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.