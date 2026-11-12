با اعلام رسمی باشگاه فوتبال منچستریونایتد، مایکل کریک که کمتر از یک سال پیش به عنوان مربی موقت و سپس دائمی انتخاب شده بود برکنار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال منچستریونایتد پس از نتایج ضعیف این تیم در لیگ برتر انگلیس، تصمیم به برکناری مایکل کریک سرمربی خود گرفت.

شیاطین سرخ در ۱۰ مسابقه اخیر خود تنها یک پیروزی کسب کردند و با ثبت پنج تساوی و چهار شکست، عملکرد ناامیدکننده‌ای داشتند؛ نتایجی که این تیم را به جایگاه هجدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس رسانده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، جدی‌ترین گزینه جانشینی کریک به شمار می‌رود و احتمال حضور او روی نیمکت شیاطین سرخ بسیار زیاد است.