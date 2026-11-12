هشتمین رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور فعالان، علاقه‌مندان و استعداد‌های حوزه فناوری و رسانه، در سراسر کشور در حال برگزاری است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هشتمین رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی استعداد‌های جوان در عرصه تولید محتوای دیجیتال، در بخش‌های مختلفی از جمله هوش مصنوعی، پویانمایی، پوستر مفهومی، میکرورسانه و انسان‌رسانه در حال برگزاری است.

شرکت‌کنندگان همچنان می‌توانند برای حضور در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط ثبت‌نام و نحوه ارسال آثار، به سامانه متنا مدیا به نشانی www.matnamedia.ir مراجعه کنند.

این رویداد فرصتی برای بروز خلاقیت، رقابت سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر توسعه و تولید محتوای دیجیتال در کشور است.