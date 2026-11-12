مراسم رونمایی، معرفی و آیین امضای کتاب «حواسم هست»، روایت‌گر زندگینامه و خاطرات شهید مدافع حرم «سجاد زبرجدی»، همزمان با آیین سیاسی-عبادی نماز جمعه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین امضای کتاب «حواسم هست» با حضور مادر گرامی شهید سجاد زبرجدی و خانم شیرین زارع‌پور، نویسنده اثر، میزبان عموم کتاب‌دوستان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

کتاب «حواسم هست» که به قلم شیرین زارع‌پور به رشته تحریر درآمده است، ابعاد گوناگونی از زندگی، سلوک و مجاهدت‌های این شهید والامقام سجاد زبرجدی را به تصویر کشیده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، علاقه‌مندان می‌توانند ضمن شرکت در این مراسم، کتاب «حواسم هست» را با ۳۰ درصد تخفیف ویژه خریداری کرده و نسخه امضاشده توسط مادر شهید و نویسنده اثر را دریافت نمایند.

این رویداد فردا، جمعه، ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۱ صبح در غرفه نمایشگاه و عرضه کتاب دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.