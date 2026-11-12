کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت:برای امروز با ورود سامانه بارشی، بارش باران و برف با احتمال رعد و برق در استان و آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می شود.

بارش باران و برف و آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در خراسان‌رضوی

بارش باران و برف و آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در خراسان‌رضوی

علی الهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی؛ برای امروز با ورود سامانه بارشی، افزایش ابر و افزایش باد (در پاره ای نقاط گاهی باد شدید و غبار آلود) و بارش باران و برف با احتمال رعد و برق در استان (به‌ویژه نواحی مرکزی) و آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین در محورهای کوهستانی و مناطق سردسیر بارش به صورت باران و برف همراه با لغزندگی و یخزدگی سطح جاده ها و در نواحی مستعد تشکیل مه و کاهش میدان دید پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی با بیان اینکه امشب و فردا شب، ماندگاری هوای سرد را برای بیشتر مناطق استان خواهیم داشت، ادامه داد: از فردا جمعه تا دوشنبه هفته آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری و دمای روزانه هوا به‌تدریج افزایش می یابد.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۱۲ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

الهی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲ تا ۱۴ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته شهرهای گلمکان با منفی ۳ درجه و داورزن با ۱۶ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند.