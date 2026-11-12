با کاهش ۳۵ درصدی موالید و روند افزایش ۵۴ درصدی جمعیت سالمندان، ایران جوان تا سال ۱۴۲۲ جزو خاطره‌ها خواهد شد.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که از سال ۱۴۲۲ تعداد سالمندان از جوانان بیشتر می‌شود، گفت: ایران در میان پنج کشور جهان با سریع‌ترین روند رشد جمعیت سالمند قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰، حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد جمعیت کشور سالمند شوند و ایران به جامعه‌ای به‌شدت سالخورده تبدیل شود.

سید جواد حسینی درتشریح این موضوع افزود: کنون، بیش از ۱۰.۵ میلیون نفر از جمعیت ایران بالای ۶۰ سال هستند و حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، تعداد موالید کشور ۳۵ درصد کاهش یافته و از یک میلیون و ۳۸۲ هزار تولد به ۸۹۲ هزار تولد رسیده است.

در مقابل، جمعیت سالمند کشور در همین بازه زمانی ۵۴ درصد افزایش یافته و سهم افراد بالای ۶۰ سال از ۸.۲ درصد به نزدیک ۱۳ درصد رسیده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، سهم کودکان زیر ۱۵ سال که اکنون حدود ۱۶ درصد جمعیت کشور است، تا سال ۱۴۲۹ به ۱۵.۸ درصد کاهش می‌یابد؛ در حالی که سهم سالمندان از ۷.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۲۹ خواهد رسید. به این ترتیب، از هر سه ایرانی، تقریباً یک نفر سالمند خواهد بود.

از سال ۱۴۱۵ تعداد سالمندان از کودکان بیشتر می‌شود و در فاصله سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲ نیز جمعیت سالمند و جوان به یکدیگر نزدیک خواهند شد؛ به‌طوری‌که از سال ۱۴۲۲ تعداد سالمندان از جوانان نیز پیشی می‌گیرد.

این روند به معنای بسته شدن پنجره جمعیتی ایران است؛ در حالی که کشور‌هایی مانند پاکستان و افغانستان همچنان جمعیت جوان قابل‌توجهی خواهند شد.