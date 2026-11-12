عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی و استقرار کامل سامانه نظارتی و دسترسی مؤثر ناظران به اطلاعات عملکرد مدارس تاکید کرد.

ضرورت توجه به کیفیت آموزشی، تربیتی و نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی

ضرورت توجه به کیفیت آموزشی، تربیتی و نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی خزایی در پنجمین نشست رؤسای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی کشور، بر ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت آموزشی، تربیتی و نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش معلمان در توسعه آموزشی کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، روستایی و عشایری، اظهار کرد: حضور معلم در دورترین نقاط کشور، فراتر از یک فعالیت آموزشی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تلاش برای ساخت آینده کشور است. بسیاری از معلمان با وجود محدودیت‌های امکانات و دریافتی، با عشق و تعهد در مسیر آموزش فرزندان این سرزمین گام برمی‌دارند و شایسته قدردانی و حمایت هستند.

پیگیری مستمر اجرای قانون و مطالبات مؤسسان

خزایی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل مدارس غیردولتی، بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.

وی خواستار گزارش‌دهی منظم درباره میزان اجرای تعهدات دستگاه‌هایی از جمله بانک‌ها شد و افزود: لازم است اجرای تکالیف قانونی به‌صورت مستمر رصد شود تا مشخص شود هر دستگاه تا چه اندازه به مسئولیت‌های خود عمل کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد با بررسی گزارش‌ها و برگزاری نشست‌های مجدد، روند اجرای قانون را پیگیری کند.

کیفیت آموزشی و پرورشی؛ اولویت جدی مدارس غیردولتی

عضو کمیسیون آموزش مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدارس غیردولتی دانست و با اشاره به تفاوت محسوس میان عملکرد برخی مدارس در نتایج تحصیلی دانش‌آموزان، بر ضرورت توجه جدی به کیفیت یادگیری تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در کنار توجه به مسائل تربیتی و پرورشی، نباید از کیفیت علمی و آموزشی غافل شد. بررسی میانگین نمرات و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در برخی مدارس، نشان‌دهنده وجود فاصله و ضعف‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی و نظارت مؤثر برطرف شود.

خزایی با تأکید بر این‌که دریافت شهریه از سوی مدارس غیردولتی باید با ارائه خدمات آموزشی و تربیتی متناسب همراه باشد، خاطرنشان کرد: غیردولتی بودن مدرسه نباید به معنای کاهش مسئولیت در قبال کیفیت آموزش و آینده دانش‌آموزان باشد. انتظار می‌رود همه مدارس در کنار توجه به مسائل تربیتی، برای ارتقای سطح علمی و توانمندی دانش‌آموزان نیز برنامه مشخصی داشته باشند.

استقرار کامل سامانه نظارتی؛ ضرورتی برای شفافیت و اعتماد عمومی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه سامانه نظارتی مدارس غیردولتی، خواستار تسریع در استقرار کامل این سامانه و فراهم شدن دسترسی مؤثر اعضای شورا‌های نظارتی به اطلاعات موردنیاز شد.

خزایی اظهار کرد: سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و مستقر شود که ناظران در هر جایگاه و موقعیتی، از وزارت آموزش‌وپرورش و مجلس گرفته تا سازمان مدارس غیردولتی و شورا‌های نظارت استانی، بتوانند به اطلاعات دقیق و به‌روز دسترسی داشته باشند.

وی افزود: اطلاعات و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۸ مکرر قانون باید به‌صورت کامل در سامانه قابل مشاهده و بررسی باشد تا امکان نظارت دقیق بر عملکرد مدارس فراهم شود.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، تکمیل و استقرار سامانه نظارتی علاوه بر پیشگیری از تخلفات احتمالی، می‌تواند زمینه صیانت از حقوق معلمان و دانش‌آموزان، شفافیت در فرآیند تعیین و دریافت شهریه و اصلاح برداشت‌های منفی عمومی درباره مدارس غیردولتی را فراهم کند.

ضرورت دیده‌شدن ظرفیت‌ها و عملکرد مثبت مدارس غیردولتی

خزایی با اشاره به نقش گسترده مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت کشور، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان، حتی دانش‌آموزان مدارس برخوردار از امکانات آموزشی، در مقاطع مختلف از خدمات مراکز آموزشی و تقویتی استفاده می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده گستردگی نقش و اثرگذاری این مجموعه‌ها در فرآیند آموزش کشور است.

نگاه مجلس شورای اسلامی به مدارس غیردولتی، حمایتی و مسئله‌محور است

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر رویکرد حمایتی نمایندگان نسبت به مدارس غیردولتی گفت: هدف از نظارت، کمک به حل مسائل، رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های این مجموعه‌ها است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مؤسسان مدارس در سراسر کشور، بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همراهی و پیگیری مسائل این حوزه تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای تکالیف قانونی، تکمیل سامانه نظارتی و توجه جدی به ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی شد.