شهدا به ما آموختند فدای ملت، ایران و سربازِ آن یگانه منتظر باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ،امروز از کسانی سخن می‌گوییم که نخستین جان‌فدایان ایران اسلامی بودند. از کسانی که نامشان در شناسنامه‌های رسمی تاریخ نیست، اما در دفتر آسمان‌ها، با خط نور نوشته شده‌اند.

سال‌ها گمنام بودند؛ سال‌ها دور از وطن؛ سال‌ها میان خاک و آتش و بی‌نشانی. و امروز، پس از سال‌ها گمنامی و دوری از وطن، مهمانِ ویژهٔ خطهٔ علویان شده‌اند.

نامشان را گذاشته‌اند: لاله‌های زهرایی.

شاید در ایام شهادت بی‌بی دو عالم آمده‌اند؛ شاید پیامی آورده‌اند. پیامی که با هیچ واژه‌ای نوشته نمی‌شود، اما با هر دلی شنیده می‌شود.

آن‌ها آمده‌اند تا بگویند: ما جا نماندیم. ما رفتیم جان‌مان را فدای ملت و ایران کردیم.

و اکنون، پرسشی است که از دلِ این خاک برمی‌خیزد و به دلِ ما می‌رسد:

شما چه خواهید کرد؟

اینجا، در خطهٔ علویان، در میان مردمی که نام علی (ع) را با شیر مادر نوشیده‌اند، پرچم‌ها برافراشته‌اند و کوچه‌ها بوی بهشت می‌دهند. دست‌ها برای استقبال بلند شده‌اند، و چشم‌هایی که سال‌ها منتظر بودند امروز بارانی‌اند. اینان که آمدند، سفیران آسمان‌اند. سفیرانی که نه نام می‌خواهند، نه نشان؛ تنها یک چیز می‌خواهند: که ما راهشان را ادامه دهیم.

و اگر بپرسند که آخرین آرزویت چیست، پاسخشان همان است که همیشه بوده: «امام‌زمانی باش.»

پس بیایید امروز، در ایام فاطمیه، در حضور این لاله‌های زهرایی، با خود عهد ببندیم:

که جا نمانیم. که فدای ملت و ایران باشیم. که سربازِ آن یگانه منتظر باشیم.لبیک یا زهرا.

به امید ظهورش صلوات

#فرهنگ- انتظار