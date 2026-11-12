\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 (\u0633) \u0628\u0627 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d \u062a\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0627\u0647 \u0648 \u0633\u06cc\u0631\u0647 \u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n