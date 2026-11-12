به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی از حضور حدود ۵۰۰ نفر از مداحان، شاعران آیینی و پیرغلامان اهل‌بیت (ع) در این رویداد خبر داد و گفت: این اجلاسیه از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.



ناصر حجازی‌فر، دبیر بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان با اعلام این خبر اظهار کرد: این رویداد بین‌المللی با شعار «آذربایجان‌غربی؛ سرزمین ولایت، وحدت و مقاومت» از چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه در تالار وحدت ارومیه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حضور گسترده فعالان عرصه مداحی و شعر آیینی افزود: حدود ۵۰۰ نفر از مداحان، شاعران آیینی و پیرغلامان حسینی از نقاط مختلف کشور و همچنین ۱۸ نفر از کشور‌های مختلف در این اجلاسیه حضور خواهند داشت.

حجازی‌فر با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد اظهار کرد: برگزاری محفل شعر آیینی با حضور شاعران برجسته کشور، کارگاه هیئت‌پژوهی و مراسم اختتامیه در حسینیه اعظم ثارالله از جمله برنامه‌های این اجلاسیه خواهد بود.

دبیر بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی همچنین از برگزاری برنامه‌های ویژه روضه‌خوانی خانگی خبر داد و گفت: برگزاری مراسم روضه‌خوانی در زندان، منازل خانواده‌های مداحان و خانه خانواده‌های معظم شهدا، از جمله برنامه‌های شاخص این رویداد است.

وی ادامه داد: در جریان این اجلاسیه، ۱۲ تا ۱۵ نفر از پیرغلامان و مداحان برجسته کشور به پاس سال‌ها خدمت و تلاش در مسیر ترویج فرهنگ عاشورایی مورد تجلیل و تکریم قرار می‌گیرند.

برگزاری بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، علاوه بر پاسداشت جایگاه خادمان مکتب اهل‌بیت (ع)، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی آذربایجان‌غربی و تقویت وحدت و همدلی میان ارادتمندان سیدالشهدا (ع) در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.