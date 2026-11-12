مدیر امور استان‌های فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان: پاداش ورزشکاران مدال‌آور رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سجاد ماندگارفرد، مدیر امور استان‌های فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در مجموع این هیئت ورزشی در استان سمنان گفت : قرار است این پاداش‌ها در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور و مطابق روال سال‌های گذشته به ورزشکاران اهدا شود.

وی از افزایش ۷ درصدی عملکرد هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان سمنان خبر داد و گفت: تعامل با دستگاه‌های اجرایی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، از مهم‌ترین اولویت‌های این هیئت است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از مجموعه ورزشی پارالمپیکی شهید سلیمانی در سمنان تا پایان سال خبر داد و گفت: این مجموعه شامل سالن ورزشی و استخر است که با تکمیل و پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده، زمینه بهره‌برداری از آن فراهم می‌شود.

ماندگارفرد با اشاره به ضرورت تقویت تیم‌داری و حضور در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ‌های ورزشی، عملکرد ورزشکاران و مربیان استان در مسیر حضور در رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا را نیز مطلوب ارزیابی کرد.

در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان سمنان، عملکرد فنی و مالی این هیئت بررسی شد.