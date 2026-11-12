

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، دانش‌آموزان مدرسه صدرا دوره اول پسرانه مهریز میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس شدند.

در این مراسم، دانش‌آموزان با استقبال از پیکر مطهر این شهید والامقام، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای دفاع مقدس برگزار شد.