مجری طرح کاهش تلفات توانیر از شناسایی و جمع‌آوری حدود ۴۵۷ هزار مورد برق غیرمجاز در کمتر از هشت ماه خبر داد و اعلام کرد: در این مدت، بیش از ۸۵ هزار انشعاب با نصب شمارشگر‌های موقت در مسیر قانونی مصرف قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالرضا حسینی‌مهر، مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر، با تشریح آخرین نتایج اقدامات صنعت برق در حوزه مقابله با مصارف غیرمجاز و ساماندهی شبکه اظهار کرد: طی حدود هشت ماه گذشته، نزدیک به ۴۵۷ هزار مورد برق غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی و جمع‌آوری شده است؛ آماری که بیانگر گستردگی عملیات میدانی و جدیت شرکت‌های توزیع در صیانت از شبکه و منابع انرژی کشور است.

وی افزود: در چارچوب این اقدامات، حدود ۸۵ هزار و ۶۰۰ تا ۸۶ هزار و ۸۰۰ مورد از انشعاب‌های شناسایی‌شده، با هدف ساماندهی مصرف و هدایت متقاضیان به مسیر قانونی، به شمارشگر‌های موقت برق مجهز شده‌اند تا ضمن جلوگیری از تداوم برداشت غیرمجاز، امکان ثبت و کنترل مصرف نیز فراهم شود.

جمع‌آوری ۴۴۱ ترانسفورماتور و بیش از هزار کیلومتر کابل غیرمجاز

مجری طرح کاهش تلفات توانیر با اشاره به برخورد با تجهیزات و زیرساخت‌های مورد استفاده در مصارف غیرمجاز تصریح کرد: در همین بازه زمانی، حدود ۱۹ هزار و ۷۵۰ مورد از تجهیزات و موارد مرتبط با برق غیرمجاز جمع‌آوری شده و ۴۴۱ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز نیز از شبکه خارج شده است.

حسینی‌مهر ادامه داد: همچنین در جریان عملیات میدانی، یک‌هزار و ۳۵۷ کیلومتر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شده که این اقدام علاوه بر ساماندهی ساختار شبکه، در کاهش تلفات انرژی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و ارتقای ایمنی و قابلیت اطمینان شبکه برق مؤثر است.

مدیریت نزدیک به ۲.۸ میلیون چراغ روشنایی معابر

وی در بخش دیگری از گزارش عملکرد این برنامه، از مدیریت حدود ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار چراغ روشنایی معابر خبر داد و اظهار داشت: این اقدام نیز در چارچوب برنامه‌های مدیریت مصرف و بهینه‌سازی بهره‌برداری از شبکه برق کشور انجام شده و بخشی از تلاش صنعت برق برای استفاده کارآمدتر از ظرفیت‌های موجود است.

استمرار عملیات میدانی برای کاهش واقعی تلفات شبکه

حسینی‌مهر در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات عملیاتی خاطرنشان کرد: شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز، ساماندهی انشعاب‌ها از طریق نصب شمارشگر و مدیریت تجهیزات شبکه، از محور‌های اصلی برنامه کاهش تلفات صنعت برق است.

وی افزود: دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه، مستلزم مشارکت فعال شرکت‌های توزیع، تقویت نظارت میدانی و حضور مستمر گروه‌های عملیاتی در سراسر شبکه است تا ضمن جلوگیری از تکرار تخلفات، دستاورد‌های حاصل به کاهش واقعی تلفات و افزایش بهره‌وری شبکه برق کشور منجر شود.