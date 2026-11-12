



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هفته سوم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال امروز با برگزاری چند دیدار پیگیری می شود و در شهرستان کازرون ، تیم استقلال این شهر که در دوره قبلی جام قهرمانی را بالای سر برد،از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف میدکوفراور زرند کرمان می رود و در نخستین گام خود به دنبال کسب دو امتیاز کامل این مسابقه است.

در این دوره از رقابت‌ها، ۱۱ تیم استقلال کازرون، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، مس کرمان، نفت و گاز گچساران، سپاهان نوین اصفهان، پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، نیروی زمینی ارتش، مقاومت شهرداری تبریز، نام‌آوران مشهد، نفت امیدیه و میدکوفرآور زرند با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.







