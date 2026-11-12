به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مجتبی حسینی در هفت بازی هدایت نساجی را بر عهده داشت که با ۲ برد، ۲ تساوی،۳ شکست و کسب ۸ امتیاز به صورت توافقی از این تیم جدا شد.

حسینی سابقه هدایت ذوب‌آهن، اکسین البرز، مس کرمان، نفت مسجدسلیمان، پیکان و آلومینیوم اراک را دارد و ابتدای فصل هم سرمربی نساجی بود.

حسینی در هفت بازی هدایت نساجی را بر عهده داشت که با ۲ برد، ۲ تساوی،۳ شکست و کسب ۸ امتیاز به صورت توافقی از این تیم جدا شد.

مس شهربابک با ۵ امتیاز قعرنشین جدول لیگ برتر ایران است.