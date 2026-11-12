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سرمربی سابق نساجی مازندران جانشین قاسم شهبا در تیم مس شهربابک شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مجتبی حسینی در هفت بازی هدایت نساجی را بر عهده داشت که با ۲ برد، ۲ تساوی،۳ شکست و کسب ۸ امتیاز به صورت توافقی از این تیم جدا شد.
حسینی سابقه هدایت ذوبآهن، اکسین البرز، مس کرمان، نفت مسجدسلیمان، پیکان و آلومینیوم اراک را دارد و ابتدای فصل هم سرمربی نساجی بود.
حسینی در هفت بازی هدایت نساجی را بر عهده داشت که با ۲ برد، ۲ تساوی،۳ شکست و کسب ۸ امتیاز به صورت توافقی از این تیم جدا شد.
مس شهربابک با ۵ امتیاز قعرنشین جدول لیگ برتر ایران است.